富鼎5月每股賺0.59元 年增109%賺贏去年Q2

MOSFET 廠富鼎 (8261-TW) 今 (17) 日公告 5 月自結，稅後純益 0.48 億元，年增 109%，每股稅後純益 0.59 元；受惠產品組合優化、漲價效應，富鼎 5 月獲利較去年同期倍增，單月賺贏去年第二季整季 0.57 元。

富鼎 5 月營收 3.6 億元，月增 15.86%，年增 31.85%，累計前 5 月營收 16.99 億元，年增 60.33%，已超過去年前 7 月的總和。

富鼎去年與客戶開出多件新案，涵蓋高、中、低壓電源 MOSFET，尤其以遊戲機、工具機兩應用需求特別強勁，隨著新品出貨比重增加，產品結構逐步改善，毛利率可望穩步向上。

此外，由於近期晶圓代工、後段封測產能滿載，供應商第三季將再度調漲代工價格，MOSFET 業者也紛紛喊漲，富鼎也自今年起開始漲價，下半年漲幅可望再擴大，有助營收、獲利同步成長，帶動整體營運再優去年。

富鼎指出，今年電源 MOSFET 及 IGBT 等產品已廣泛應用在智慧家電、電競筆電、高階顯卡、電源供應器、電動工具以及新世代遊戲主機等領域，預期今年全年預計銷量可達 14.77 億顆，較去年增加 5%。