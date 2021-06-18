盤前財經大事搶先讀2021年06月18日

今日操盤前瞻

日本央行利率會議

除權息：台郡、漢唐、台產、信驊、力泰

Fed 態度轉鷹 黃金重挫近 5% 摔至 7 週低點

週四 (17 日) 交易，Fed 態度轉為鷹派後，美元走強，黃金期貨價格創下今年以來最大單日跌幅，金價摔落至近 7 週最低點。閱讀全文...

再下一城！美、英宣布就飛機補貼爭端達成 5 年關稅休戰協議

繼歐盟後，美國與英國周四 (17 日) 也宣布就波音 (Boeing) 及空中巴士 (Airbus) 的補貼爭端，達成 5 年的關稅休戰協議。閱讀全文...

Fed 釋偏鷹訊號 華爾街抄底王點讚、看多美股

儘管聯準 (Fed) 會提高通膨預期並提前升息預期的時間表，被稱為華爾街抄底王的 David Tepper 週四 (17 日) 讚稱，Fed 做得不錯！閱讀全文...

央行利率連 5 凍 上修我國今年 GDP 至 5.08%

台灣央行昨 (17) 日召開第二季理監事會議，會後宣布連 5 季維持利率不變，維持在史上最低水準，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率分別為 1.125%、1.5% 和 3.375%，同時，也上修我國今年經濟成長率 (GDP) 至 5.08%，較第一季的預測值上修 0.55 個百分點。閱讀全文...

Fed 轉鷹外資匯出 台幣連 3 貶收 27.765 元

美國聯準會 (Fed) 態度轉鷹，帶動美元急升，亞幣昨 (17) 日應聲走貶，受外資匯出影響，新台幣兌美元轉弱，一度貶值近 1 角，逼近 27.8 字頭，在部分出口商進場拋匯下，終場貶幅收斂，以貶 7.4 分、27.765 元作收，為連 3 貶，也是逾一周以來的低點。閱讀全文...

7 月起七大財金措施上路 台股造市拚拉高資金活水

時序即將進入下半年，金管會昨 (17) 日宣布，7 月起有 7 大新實施的重要政策將上路，其中，資本市場相關有台股造市制度將如期上線，希望拉高績優冷門股的月均量；此外，有兩大新的交易板將於 7 月 20 日開板，以催生土生土長獨角獸。閱讀全文...

台廠蘋果占比增 Mini LED 帶動比重大躍升 富采成大功臣

日媒拆解蘋果 (AAPL-US) 最新款 12.9 吋 iPad Pro，其中台廠製造零組件比重大增，主要貢獻來自 Mini LED 背光產品，共採用超過 1 萬顆 Mini LED，而富采 (3714-TW) 為 Mini LED 晶片供應商，隨著 iPad 新品拉貨動能升溫，加上蘋果下半年傳將推出 2 款搭載 Mini LED 的 MacBook Pro，在產品毛利大幅優於傳統 LED 晶粒下，富采獲利可望明顯增溫。閱讀全文...

菱生下半年啟動第二輪擴產 今年資本支出增 2 倍 明年營收再彈升

打線封裝供不應求，客戶為求供貨穩定，陸續與封測廠簽訂長約，封測廠菱生 (2369-TW) 也接獲多家客戶長約訂單，產線全線滿載，為滿足需求，下半年將啟動新一輪擴產，預計第四季開出，今年資本支出將較去年跳增 2 倍，明年營收可望再跳增，法人估，月營收可望年增約 3 成。閱讀全文...

央行楊金龍：房市受疫情衝擊 程度暫無法評估

台灣央行昨 (17) 日召開第二季理監事會議，並未擴大對房市祭出選擇性信用管制措施，央行總裁楊金龍說，房市交易的確已受到疫情影響，但尚無法評估受衝擊程度，將密切關注房地產市場發展和金融機構不動產授信風險控管情形。閱讀全文...

台橡：受亞洲疫情升溫影響 下半年市場不確定性高

台橡 (2103-TW) 昨 (17) 日召開線上法說，執行長蔡偉強指出，雖然全球經濟持續復甦，但受亞洲疫情升溫影響，部分支持市場復甦的有利因素，下半年可能有所變化，市場不確定性較高，但不至於改變大方向。閱讀全文...