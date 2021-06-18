張志誠觀點：散裝航運將進入大船入港的時代

散裝航運族群多數在去年 3 月疫情爆發沒多久後股價呈現落底，緊接著就是疫情導致國際上的運量供給減少，在那之後直到現在，就是我們現在所看到的，包含貨櫃海運和散裝航運股價就沒有再回到疫情爆發時的低點，隨著運量供給的減少，運費和船舶租金進到快速的漲價循環裡。

BSI(波羅的海超輕便極限型船指數)價格走勢已經率先改變慣性突破頸線壓力後就進到多頭趨勢，這也同時反映到了小型船為主的散裝航運股票，比如四維航 (5608-TW)、慧洋(2637-TW)、正德(2641-TW)、台航(2617-TW) 從去年 3 月出現的低點後到現在漲幅明顯超越大型船為主的公司。

這次航運的結構性改變是全球性的，雖然 BSI 領先大漲，那是因為小型船航行週期短比較靈活，所以勢必價格的反映就比較快，但當航運需求的大趨勢越來越明顯，小型船的效應就會慢慢擴散到大型船，因大型船雖然航行週期較長比較不靈活，但單位成本會比小型船低，若是看好長線的大需求，擴大投入大型船會是更有利的，當 BCI 隨後補漲跟上時就有機會改變以往的慣性，價格就可能近入 10 年 1 遇的大行情主升段。當 BCI 指數上來時，就是大型船為主的公司追上來的時候，比如新興 (2065-TW)、裕民(2606-TW) 等。

投資人可以從 BCI 指數歷史的統計資料當中看出一個訊號，現階段海岬型的日租金在 2021 年首度突破 10 年來新高點，我們也從台灣龍題級的海岬型船運公司開始下訂單製造新船看出一件事，大型船舶的數量一定是沒辦法跟的上現在的需求，否則龍頭型的公司不會只在 BCI 指數比過去幾年的平均值好一點就急著下訂新船，關鍵就是以這些龍頭型的船運公司預估船隻供給不足的情況將會推升整個 BCI 指數進入 10 年一遇的主升段，在預期未來的船舶日租金報價會急劇的上揚下，因此趕赴下訂新船的趨勢也是這大航海時代的證明。

立即免費加入張志誠粉絲團，可獲得更多資訊分享

股市帝國張志誠 LINE 粉絲團

https://lin.ee/mPZB06s

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險