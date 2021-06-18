意外險可取代疫苗險的猝死理賠？專家：舉證責任差很大

國內出現多起疑似接種疫苗後身故的案例，除了投保疫苗險可理賠，保險局長施瓊華表示「若是健康體，最後判定打疫苗致死，意外險要賠。」但是，意外險是否真的可以完全取代疫苗險，台灣《保險法》權威、北宇管顧總經理劉北元表示，「兩險種的舉證責任差很大。」

施瓊華表示，如果被保險人本來就是健康體，或就算過去有慢性病史但現在控制良好，死因如果是疫苗注射導致，就可視為是「意外」，意外險與疫苗險就應該要理賠。

劉北元對此表示，一旦注射疫苗後發生不良反應，疫苗險與意外險是否啟動理賠的最大差別，就在兩者對被保險人或受益人的舉證要求不同。

劉北元進一步指出，由於疫苗險的承保事故為「接種疫苗不良事件」，根據福部疾病管制署網站內容，疫苗接種後「不良事件」指的是注射疫苗後，發生任何對健康造成負面影響的事件，這些事件，有時序相關（接種「後」發生），但不一定存在著因果關聯性。

從衛福部上述說明可知，疫苗險的承保條件從法律角度來看較寬鬆，不需接種者去證明自己發生的不良症狀、跟疫苗注射有相當因果關係。

劉北元表示，反之，若是在注射疫苗後死亡，要申請意外險理賠，依目前法院實務做法，恐怕就要受益人證明被保險人的死亡與疫苗的注射有因果關係，是死亡的主力近因。

劉北元強調，這種證明的責任，不僅僅是疫苗險不良事件中，時間順序上的說明，而是要有科學上的論證基礎，因此受益人負擔的舉證責任異常沉重。未來，若沒有官方出面協助疫苗不良反應因果關係的認定，或是法官依法減輕受益人的舉證責任，對於意外險的被保險人或受益人而言，恐怕會是一場曠日費時的訴訟。