蔡英文會晤劉德音、郭台銘達共識 BNT原廠疫苗直送台灣

總統蔡英文今 (18) 日下午於府內會見台積電 (2330-TW) 董事長劉德音及鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘，討論授權採買德國 BNT 疫苗事宜。總統府發言人張惇涵會後轉述，三方對於疫苗交貨期程有高度共識，就是越快越好，且必須原廠製造、原廠包裝、直送台灣。

張惇涵下午 6 點 40 分臉書直播對外說明此次會談的重點，首先，蔡英文當面向郭台銘及劉德音的熱心義舉致謝，並強調政府任務很簡單，就是窮盡一切獲得多、更穩定的疫苗來源。

其次，蔡總統指示行政院密集與台積電、鴻海永齡基金會協商，並全力協助，務必在最短時間內完成授權文件，讓台積電、鴻海永齡基金會各洽購 500 萬劑 BNT 原廠疫苗。

第三，對於 1000 萬疫苗交貨期程，三方取得高度共識，就是越快越好，並要原廠製造、原廠包裝、直送台灣，投入大規模疫苗接種計畫。

最後，蔡總統表示，針對 BNT 原廠洽購計畫將採取多管齊下、多多益善，除了台積電與永齡基金會以外，台灣政府也會在德國政府協助下，共同商議採購 BNT 疫苗。

永齡基金會執行長劉宥彤指出，三方針對專案申請 BNT 疫苗輸入一事進行會商，席間對關鍵問題達成共識，三方以全島一命、團結同心、越快越好的想法一起努力，讓德製 BNT 疫苗可以成為國人施打疫苗的選擇之一。郭台銘也表示，任重道遠、盡力而為。

行政院發言人羅秉成中午召開臨時記者會宣布，為協助解決民間企業在採購疫苗的困難，政府將進行特殊採購安排，發函授權台積電及鴻海永齡基金會，代表政府洽談購買各 500 萬劑德國 BNT 原廠疫苗，並直接送抵台灣，捐贈給政府，政府將循日本政府捐贈疫苗的前例，並參考國際採購合約的作法，在契約中給予製造商免責的聲明，並承擔後續的處理工作。