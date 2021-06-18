經濟穩健+台幣強 Q3台股可望高檔整理

新光金旗下元富證和證交所聯合舉辦台股領航投資論壇，對於第三季台股投資策略，元富投顧指出，在經濟穩健，新台幣維持強勢下，預估第三季台股指數仍將處高檔震盪。

元富證指出，歐美國家疫苗接種率提升，經濟陸續解封，就業市場持續改善，有助我國出口展望，而內需產業雖明顯受本土疫情重創，但對製造業影響有限，主計總處日前釋出今年 GDP 年增率可望維持 5% 之上，因此，看第三季台股指數仍將處高檔震盪。

本次論壇吸引近 300 位國內和亞洲地區機構投資人，與 20 家台灣上市櫃公司進行 31 場深度線上會談，包括宏碁、貿聯、奇力新、群光、南茂、仁寶電腦、台光電、義隆、創意、智伸科、芯測、喬山健康、聚陽、南亞科、瑞昱、耕興、矽創、大江生醫、大學光和慧洋海運。

證交所也在 16 日舉行線上專題演講「台灣創新板」，向海內外投資人介紹最新的交易制度，創新板制度於去年底建立，預計第三季開板交易，主要協助創新事業提早進入資本市場籌資。

元富證表示，近年來積極耕耘海外市場，為台灣上市櫃公司和海外投資人搭建順暢多元的交流平台，藉此持續吸引海外資金挹注，提升我國資本市場在國際上的能見度。