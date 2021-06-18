【永豐期貨】 台灣50成分股調整 台股失守5日線

期貨走勢

台指期週五下跌 41 點至 17254 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 64.54 點，電子期逆價差縮至 - 2.31 點，金融期逆價差縮至 - 2.77 點。現貨部分，三大法人賣超 198.2 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 1042 口至 - 9064 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少 1476 口至 - 31612 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 2220 口至 - 14032 口。

週四美國聯準會轉偏鷹後，美債殖利率下滑，提振科技股，那斯達克創新高，但部分週期性股票較為疲緩，美國四大指數漲跌互現，道瓊下跌 0.62%，標普 500 下跌 0.04%，那斯達克上漲 0.87%，費半指數上漲 0.96%。台股今天早盤於平盤上下震盪，但今天台灣 50 成分股調整，最後一盤爆出大量，權值股尾盤出現調節，終場加權指數下跌 0.41%，收 17318.54 點，成交量增加。電子股普遍疲軟，台積電最後一盤出現 1.8 萬張賣單，下跌 0.5%，收 603 元，鴻海及聯發科也雙雙下跌 1.33%，但貨櫃三雄盤後列入台灣 50 成分股，盤中萬海再度亮燈漲停，來到 226.5 元，站穩 200 元大關，陽明上漲 6.4%，長榮上漲 2.6%，整體來看，再 Fed 釋出偏鷹的消息後，代表資金可能緊縮，短期對股市較為不利，而雖然台股目前多頭格局未改變，但台股反彈至目前相對高檔，波動恐加劇且上攻動能缺緩，投資人宜做好停損停利。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17500 點，賣權未平倉最大量集中在 16000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.24 降至 1.19。VIX 指數上漲 0.17 至 17.27。整體選擇權籌碼面有利空方。 (永豐期貨研調)



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