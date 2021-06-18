【富蘭克林華美】輪動行情，科技股Q3有機會

摘要: 短線大盤仍以震盪整理、個股表現為主，資金行情推升傳產類股後，預計第三季由科技類股領軍，建議投資人逢低布局，可朝向第三季有題材的科技股介入。

受美國 FOMC 會議對通膨偏鷹派解釋，加上傳產類漲多了結，台股終場收跌 72.07 點或 - 0.41%，收 17,318.54 點 (證交所，截 6/18 收盤)，成交量 5,349.36 億 (台幣)，周線收紅。富蘭克林華美投信認為，短線大盤仍以震盪整理、個股表現為主，資金行情推升傳產類股後，預計第三季由科技類股領軍，建議投資人逢低布局，可朝向第三季有題材的科技股介入。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，短線上傳產類股表現交投熱絡，航運類股交易量佔比達 38.24%(6/18)，由於經濟表現仍持續復甦，加上目前台灣單日確診人數未大幅上揚，加上 FOMC 有對通膨議題做出正面回應，不排除明年有機會提早升息操作，因此，資金可能回流美國，預估指數將呈現區間震盪，未來仍需觀察國際疫情與國內疫苗施打進度。

周書玄分析，除了原先看好的晶圓代工、半導體供應鏈外，新增的布局方向將朝第三季仍有顯著成長的電子次產業，包括: 台積電供應鏈、蘋果 (Apple) 概念股等，尤其半導體 5 奈米相關，傳產類則仍以貨櫃、鋼鐵與戶外休閒為主，而綠能與環保相關亦會是新的布局方向，也提醒應留意風險，關注國內外的新冠變種病毒疫情發展。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸分析，觀察重點由鋼鐵、航運等傳產股轉向尚未漲多的科技類股，預估傳產類股漲多後，資金輪動下，六月下旬或第三季可望轉向科技股，部分具題材且明年仍有成長空間的科技股有機會回到主流，帶動大盤持續向上表現。

而郭修伸表示，台股 19 大類股良性輪動下，各有表現空間，電子 6 月下旬將有機會重新回主流，傳產類股短線籌碼混亂，需待整理，籌碼沉澱；台股大盤短期內仍受美股情勢與國內疫情影響震盪整理，之後也不排除指數第三季仍有機會向上再創一波新高。

總結以上，富蘭克林華美投信建議，短線操作以個股為主，大盤區間整理，建議布局第三季有表現機會的科技類股，或是目前尚未漲多的科技股。產業看好: 半導體供應鏈、晶圓代工、電子零組件、Apple 手機相關概念股等，傳產類則看好: 航運、貨櫃、戶外休閒 (運動器材)、環保節能、風力發電等類股，下半年與明年預估是貼近環保趨勢與戶外休閒概念，較有表現機會，或是利用台股基金做定期(不) 定額，繼續中長期投資，掌握台股表現空間。

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