〈紐約匯市〉Fed轉鷹、空頭撤退 美元周漲近2%寫一年多最大升幅 

美元對主要貨幣周五 (18 日) 繼續攀高，延續美國聯準會 (Fed) 周三決策會議暗示提早升息並開始討論退場的漲幅，本周累計升值近 2%，是 14 個月以來最大漲幅。風險胃納驟變，也導致澳幣、英鎊和加密貨幣下跌。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY)，紐約尾盤上漲 0.43% 至 92.28，是 4 月中旬以來最高。

Fed 周三釋出的利率預測點狀圖顯示，18 名決策委員中有 13 人預測 2023 年將升息，人數遠多於上次的 6 人，且預測中位數顯示 2023 年將有兩次升息。

投資人風險胃納因為聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 的談話，受到進一步打擊。布拉德周五表示，Fed 轉向提早緊縮，是面對經濟成長和通膨比預期更快速升溫的「自然反應」。

Cambridge Global Payments 首席市場策略師 Karl Schamotta 說：「我認為這直接呼應 2013 年的縮減恐慌 (taper tantrum)，Fed(趨於鷹派) 的反應促使投資人湧入美元，尋求避險。」

也由於投資人預期美國龐大的貨幣刺激將開始縮減，過去幾天以來，歐元和日圓承受著賣壓。Schamotta 說：「基本上，之前無論是投機者、機構法人到一般散戶，眾人都在做空美元，現在大家忙著平倉。」

高盛、德意志銀行等都已經放棄做空美元的押注。市場預期，美元空頭部位的平倉將繼續支撐美元。

澳幣、英鎊、加密貨幣通通走低

風險胃口指標澳幣續貶，兌美元重挫 0.68% 至 0.74995，是去年 12 月以來新低。

英鎊繼續走軟，貶破 1.39 美元，英國零售銷售意外下滑加重了賣壓。

加密貨幣也因為風險情緒改變而下跌。比特幣紐約尾盤下跌 7% 至 35451.09 美元，即使有西班牙銀行 BBVA 宣布開放瑞士所有私人銀行客戶交易比特幣的利多消息，也未能提振這個市值最大的加密幣。

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