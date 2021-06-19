Titan幣值雪崩打擊幣圈士氣 比特幣挫跌、DeFi幣腰斬 

加密貨幣 Titan 日前暴跌歸零的事件震撼投資人，並持續在幣圈帶來賣壓，一些原本炙手可熱的去中心化金融 (DeFi) 代幣在周五 (18 日) 短短 24 小時內腰斬，比特幣則跌破 3.6 萬美元。

CoinMarketCap.com 報價顯示，過去 24 小時裡，Galaxium 和 Crypto Village Accelerator 雙雙暴跌逾 60%，發展比較成熟的 Uniswap(UNI) 約下挫 7%，Chainlink(LINK) 下滑 8%。

整個加密貨幣市場落入低氣壓，比特幣周五下跌 7% 或 2666 美元，報 35162 美元，以太幣 (ETH) 也下滑 8.66% 或 205 美元，報 2165.68 美元。追蹤比特幣、以太幣等的彭博 Galaxy 加密貨幣指數一度挫跌 7.4%，觸及 6 月初以來的低點。

FRNT 金融公司共同創辦人 Stephane Ouellette 表示，加密貨幣這波多頭走勢讓人感到不安，而 DeFi 幣就是核心，一切令人想起 2017 年的首次代幣發行 (ICO) 熱潮。

DeFi 幣是加密貨幣市場中最火熱的領域之一，其設計讓用戶不必透過銀行等中介機構就能借放貸和交易。然而本周三 Titan 幣值崩盤，短短一天從 60 美元崩跌到近乎零，發行商 Iron Finance 形容這是「全球首次大規模的加密貨幣銀行擠兌」。

Enigma 證券執行長 Wilfred Daye 說：「從流動性的角度觀察，新的、較不知名的代幣通常沒有機構法人支持。因此當比特幣、以太幣這類主流像今天這樣下跌，DeFi 幣的價格就會出現更劇烈的波動。」

身為加密幣早期採用者的 NBA 達拉斯獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）日前透露，自己也在 Titan 幣崩盤中受到衝擊，他說：「應該有法規來定義什麼是穩定幣，而哪些是可接受的擔保品。」

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