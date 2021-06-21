〈國內疫情升溫〉世界先進捐贈零接觸防疫採檢站

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 今 (21) 日宣布，透過台積電 (2330-TW) 慈善基金會，捐贈一座零接觸防疫採檢站予臺大分院新竹醫院，協助院方進行 PCR 採檢，搭配院方的需求進行規畫，並確保醫護人員採檢時的安全與舒適。

世界先進表示，捐贈此座零接觸防疫採檢站，是響應台積電慈善基金會與 SEMI 國際半導體產業協會的號召，並透過台積電慈善基金會協助，為新竹臺大分院新竹醫院量身訂做而成。

台積電慈善基金會發想的零接觸防疫採檢站具備多項高科技設計，包括正負壓環境、冷氣、UVC 紫外線殺菌、自動轉液設備等。尤其正負壓的環境設計、UVC 紫外線殺菌，及內裝的冷氣，均是保障醫護人員安全及舒適的貼心安排。



世界先進董事長方略表示，感同身受民眾對疫情擴散的焦慮，也體恤第一線醫護人員的辛勞，此次捐贈新竹臺大分院新竹醫院的零接觸防疫採檢站，是繼去年捐贈淨晶圓廠級的淨氣面罩給醫檢師後，再次捐助醫療資源，力挺前線醫護人員。



此外，世界先進除捐贈新竹臺大分院新竹醫院零接觸防疫採檢站外，也捐贈口罩、口罩夾鏈袋、額溫槍、擦澡巾、遠距教學使用筆電等防疫物資，給服務獨居長輩與街友的社福團體、志工社服務的中途之家，提供獨居長輩、街友、中途之家院童與第一線服務的社工及居家服務員，在疫情期間有充足的防疫物資備援。