四川封殺虛擬貨幣祭斷電狠招 板卡廠後市恐受波及

繼中國人民銀行、三大金融業協會聯合聲明禁止提供加密貨幣服務後，根據中國媒體指稱，當局持續加強取締，四川政府 6 月 20 日更對當地加密貨幣礦場集體斷電，導致比特幣全網算力下滑，也為虛擬貨幣市場後市再添隱憂。

受到中國進一步打擊虛擬貨幣市場利空衝擊，依 CoinGecko 數據顯示，比特幣、乙太幣在短短 24 個小時內跌幅超過 7%，最新報價來到 33000 美元、2000 美元，累計過去一周重挫已近 2 成。

中國過去一直都是虛擬貨幣挖礦天堂，其中又以內蒙古、新疆、四川等地為主要礦工聚集地，但自從中國國務院在上月發布金融整頓，瞄準虛擬貨幣行業後，陸續有大型礦場被迫關閉，而這次四川政府更直接對礦場斷電，不僅讓全球挖礦算力大幅下滑，也讓礦工面臨龐大損失。

根據中國媒體報導，四川政府共對 26 個疑似虛擬貨幣礦場進行斷電作業，迫使以中國為背景的全球比特幣礦池算力至少下滑 1 成以上，後續能否恢復也充滿未知數。

隨著中國持續擴大限制虛擬貨幣交易，將嚴重影響比特幣、乙太幣等虛擬貨幣市場發展，也恐連帶衝擊挖礦顯卡需求放緩，對主板廠營運後市增添不確定性。

台主板廠包含華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW)、承啟 (2425-TW)、華擎 (3515-TW)、撼訊 (6150-TW)、麗臺 (2465-TW)、青雲 (5386-TW)、映泰 (2399-TW) 等，面對虛擬貨幣市場變化，業者低調表示，將持續關注各國政策後續影響，但認為目前虛擬貨幣價格仍對礦工具備一定吸引力，短期需求仍相當強勁。