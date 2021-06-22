〈國內疫情升溫〉華紙捐次氯酸鈉消毒水抗疫 相當於4座奧運標準泳池量

對抗新冠疫情，環境清潔消毒刻不容緩，中華紙漿 (1905-TW) 自 5 月疫情蔓延後，陸續捐贈高濃度次氯酸鈉原液給花蓮、臺東、高雄等縣市，近期更擴大支援臺北市。總計這一個多月來，華紙累積捐贈的高濃度次氯酸鈉原液，經各地政府自行稀釋後，已成為超過 1 萬噸 500PPM 次氯酸鈉環境消毒水，相當於 4 座奧運標準泳池容量。

中華紙漿花蓮廠備有鹽水電解產線，生產氫、酸、鹼與次氯酸鈉。其中，次氯酸鈉加水稀釋後即成為 500PPM 環境消毒水，這是公認對抗病毒的最佳黃金比例環境用消毒水。現值疫情關鍵時期，各地都需要充足且來源穩定的環境消毒水，因此中華紙漿無償提供地方政府次氯酸鈉原液，展現企業公民的社會責任，助力環境清潔消毒作業。

尤其疫情最緊張的北部地區，中華紙漿更在第一時間動員員工，在接獲需求 3 天內備好 1000 桶次氯酸鈉原液，即稀釋後達 4800 噸的次氯酸鈉 500PPM 環境消毒水到臺北市，並透過臺北市民政局的區里鄰行政系統，提供 12 個行政區共 456 里家戶領取進行居家清潔消毒。

另外，花蓮廠從 5 月初即與花蓮縣市政府攜手，除在街廓社區清潔消毒，並把環境消毒水車開往指定地點，讓民眾攜帶容器前來分裝，甚至深入三棧鄉、和平鄉與秀林鄉等偏鄉地區。

臺東廠也持續與臺東縣市政府防疫消毒大隊合作，執行全縣市大規模消毒，防疫範圍包括全縣市 126 所各級學校單位。

高雄久堂廠則把次氯酸鈉環境消毒水，送抵大樹區公所、大樹清潔隊及廠區周邊鄰里學校。

中華紙漿董事長黃鯤雄指出，花蓮廠近幾年與花蓮縣政府合作，定期供應次氯酸鈉環境消毒水作為年節掃除之用。眼看這波疫情來勢洶洶，三級警戒後各地政府積極投入防疫之餘，環保單位還要為日益增加的清消作業，奔波找尋環境消毒水，華紙隨即加大捐贈量能，確保縣市政府環境消毒水供給無虞。中華紙漿往後仍將無限量捐贈次氯酸鈉環境消毒水，若其他縣市有需求，華紙也將義不容辭提供。