沛星Appier收購BotBonnie 搶進對話式商務市場

台灣第一獨角獸沛星互動科技 Appier(4180-JP) 今 (22) 日宣布收購 BotBonnie，並進一步將 BotBonnie 全渠道聊天機器人服務納入產品陣容，正式進軍對話式商務領行銷域市場。

沛星表示，導入 BotBonnie 服務後，客戶可望受惠 AI 即時訊息平台、分析整合優勢，線下線上無縫貫串整個顧客旅程，對話式數據分析也有助強化 AI 模型學習能力，提升個人化服務，目前沛星亞太地區營運據點皆可採用 BotBonnie 服務，並支援英語、日語、繁體中文三種語系。

沛星進一步指出，對話式商務已在全球盛行，預計到 2025 年全球在對話式商務總支出將從 2021 年 410 億美元成長為 2900 億美元，成長幅度 590%，研調機構 Gartner 也預測，2023 年將有 40% 企業將把對話式 AI 技術內建至應用程式中。

沛星執行長暨共同創辦人游直翰表示，疫情改變亞洲商業市場，也促使零售、電商品牌加速對話式商務領域應用，AI 聊天機器人將能讓顧客利用即時訊息產生自然互動，進而促進商務交流。

沛星在今年 3 月正式在日本東證創業板 MOTHERS 掛牌上市，業務涵蓋人工智慧與跨螢技術，主要股東則包含聯發科 (2454-TW)、聯電 (2303-TW) 旗下創投公司，還包含印度紅杉資本、軟銀集團等。