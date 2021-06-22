鉅亨美股雷達：GME盤前大漲7%、亞馬遜壓蘋果成全球最有價值品牌

盤前重要看點：

近日 10 年期美債殖利率大幅下挫，一度低點觸及 1.36%，主要是三方面的原因導致了最近幾日的美債利率快速下行。

再通膨交易的情緒退散，引動市場資金撤離價值股。 聯準會 (Fed) 6 月會議引發通膨預期下行。 Fed 會議未改流動性過剩的格局。

後續來看，短期內美債利率將大概率雙向波動，且波動性將有所擴大，預計將在 1.4%-1.6% 之間震盪，而中、長期邏輯將重回基本面和流動性因素，利率或將重新回歸上行。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數上漲 586.89 點，或 1.76%，收 33,876.97 點。

S&P 500 指數上漲 58.34 點，或 1.40%，收 4,224.79 點。

那斯達克指數上漲 111.10 點，或 0.79%，收 14,141.48 點。

費城半導體指數上漲 19.18 點，或 0.61%，收 3,171.99 點。

S&P500 指數 圖片：anue 鉅亨

今日重要總經數據：

里奇蒙 Fed 6 月製造業指數，市場預期 18.0，前值為 18.0。

美國 5 月成屋銷售年化總數 (萬戶)，市場預期 571.0，前值為 585.0。

美國 5 月成屋銷售年化月增率，市場預期 -2.4%，前值為 -2.7%。

重要個股動態：

1. 亞馬遜 (AMZN-US)

據 Kantar BrandZ 研報顯示，亞馬遜力壓蘋果成為全球最有價值品牌，中國品牌快速上升，超過歐洲。

亞馬遜仍然是全球最有價值的品牌，估值達到 6840 億美元，其次是蘋果的 6120 億美元和谷歌的 4580 億美元。

騰訊排在第五位，也是最有價值的中國品牌；阿里巴巴排在第七位。

Kantar BrandZ 全球策略主管 Graham Staplehurst 表示，中國品牌在穩步前進，已取得重大進展。

五大品牌價值增長逾一倍，其中包括拼多多、美團、茅台、TikTok 和特斯拉，其中特斯拉是價值增長最快的品牌，增長 275% 至 426 億美元，也是最有價值的汽車品牌。

AMZN 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 蘋果 (AAPL-US)

由於去年蘋果股價漲幅強勁，高達 81%，故今年蘋果即面對到高估值，以及反壟斷監管力度加大、晶片荒等 3 大壓力，使得今年來蘋果股價表現平平。

蘋果股價需要新的催化劑——例如今年秋季發布新款 iPhone。

投行 Wedbush 分析師 Dan Ives 週一 (21 日) 發表研報認為，蘋果可能今年 9 月第三週將發表新一代 iPhone。

Dan Ives 預測，新款 iPhone 將有儲存容量達到 1TB 的型號，許多功能會得到增強，所有型號都將配備光學雷達 LiDAR，這將有助於推動 AR 技術普及。

Dan Ives 說，與蘋果亞洲供應鏈的溝通顯示，蘋果計劃今年下半年生產 1.3 億至 1.5 億部 iPhone，新款 iPhone 估將占到第三季 iPhone 產量的 35% 至 45%，Dan Ives 預計新款 iPhone 首批訂單將達到 9000 萬至 1 億部。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. GME (GME-US)

美國 Reddit 散戶愛股 GameStop 於週二 (22 日) 美股盤前大漲 7.13%，報 214.65 美元，主因 GameStop 宣布，公司已完成在市場上發行 (ATM) 500 萬股股票，籌資約 11.26 億美元。