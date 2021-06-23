盤前財經大事搶先讀2021年06月23日

今日操盤前瞻

日本、美國、歐元區 6 月製造業 PMI

上週 EIA 原油庫存變化

除權息：致茂、神腦、滿心、聯嘉、鈦昇

一文掌握鮑爾聽證焦點：不會先發制人升息、否認通膨將重演 1970 災難

聯準會 (Fed) 主席鮑爾週二 (22 日) 出席國會聽證會，他持續淡化市場對通膨的擔憂，並對就業市場前景抱持樂觀。他強調 Fed 不會先發制人般地升息，減碼購債規模將依數據而定。閱讀全文...

拜登舉白旗！7/4 疫苗接種率無法達標

週二 (22 日) 拜登政府宣布，美國獨立日 (7 月 4 日) 後數週，才能實現新冠疫苗接種目標，同時，美國傳染病專家福奇研判，Delta 病毒成為全美消滅新冠疫情的最大威脅。閱讀全文...

比特幣暫時脫離兩周以來低點 在中國交易管道幾已被封阻

在中國央行重申打擊加密貨幣，並限制中國居民的交易管道後，比特幣觸及兩周以來低點，但在周二 (22 日) 亞洲時段，略見止穩跡象。閱讀全文...

5 月北美半導體設備出貨 35.9 億美元 連五個月寫新猷

SEMI(國際半導體產業協會) 昨 (22) 日公布 5 月北美半導體設備製造商出貨金額，達 35.9 億美元，月增 4.7%，年增 53.1%，再度站穩 30 億美元大關，也連 5 個月改寫新高。閱讀全文...

格羅方德斥 40 億美元 在新加坡擴建 12 吋新廠

晶圓代工廠格羅方德 (GLOBALFOUNDRIES) 昨日宣布，將與新加坡經濟發展局合作，在已承諾客戶的共同投資下，斥資 40 億美元，在新加坡設立 12 吋新廠，預計 2023 年完工，屆時年產能將增加 45 萬片，以因應高漲的市場需求。閱讀全文...

SEMI：疫情影響 2021 SEMICON Taiwan 將延後舉辦

SEMI(國際半導體產業協會) 宣布，由於新冠疫情爆發影響全球，加上國內疫情近期變化快又急，在考量目前疫情應對措施及時程仍有變數下，2021 國際半導體展 SEMICON Taiwan 將延後至 2021 年 12 月或 2022 年 1 月舉辦。閱讀全文...

傳三星電子將與 LG Display 簽訂採購合約 以進軍 OLED 電視市場

儘管新冠肺炎疫情對全球經濟帶來衝擊，宅經濟也因此崛起，使全球電視市場仍出現成長。報導指出，南韓三星電子將使用競爭對手 LG Display 的 OLED 面板，以加速在全球 OLED 電視市場的布局。閱讀全文...

聯發科 5G 手機晶片出貨低預期 外資目標價對半砍至 800 元

外資出具報告指出，由於中國手機需求低於預期，聯發科今年 5G 晶片出貨套數估約 1.6 億套，低於市場普遍預期的 1.8 億套，加上電視需求開始放緩，也壓抑聯發科營收成長動能，將目標價從原先的 1550 元，下修至 800 元，幾乎對半砍。閱讀全文...

傳美擬禁新疆多晶矽 恐影響其太陽能產業供應鏈

據美國政治新聞網站《Politico》引述消息人士報道，拜登政府正考慮禁止從新疆進口太陽能電池板重要材料多晶矽 (polysilicon)，但此舉可能引發美中間緊張升級，及破壞白宮在氣候改善上的努力。閱讀全文...