【永豐期貨】航運資金湧入電子 台股站上17300關卡

期貨走勢

台指期週三上漲 241 點至 17267 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 69.71 點，電子期逆價差擴至 - 4.6 點，金融期逆價差擴至 - 5.44 點。現貨部分，三大法人買超 235.04 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 1253 口至 - 12297 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加 1392 口至 - 32464 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 4853 口至 - 15394 口。

週二鮑爾出席國會聽證會，持續淡化市場對通膨的擔憂，並對就業市場前景抱持樂觀，他強調 Fed 不會先發制人的升息，減碼購債規模將依數據而定，道瓊上漲 0.2%，標普 500 上漲 0.51%，那斯達克上漲 0.79%，費半指數上漲 0.42%。台股今天開高走高，航運族群資金獲利了結，資金轉移至電子族群，加權指數終場上漲 1.53%，收 17336.71 點，站上所有均線。其中台積電上漲 2.94%，站上 5 日線及月線關卡，聯發科雖有外資降評利空，但今天上漲 4.21%，收 941 元。而航運股因為大股東申報轉讓持股的利空，其中萬海爆大量跌停，長榮、陽明也收跌停。整體來看，漲多的航運股近日可能有修正壓力，資金有轉移至拉回較多的電子族群，但短期大盤要繼續上攻，仍須有量能的配合，而隨著下半年電子傳統旺季到來，投資人可優先布局低基期的電子股，並做好停損停利。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17500 點，賣權未平倉最大量集中在 16000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.06 升至 1.19。VIX 指數下跌 0.59 至 19.31。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。