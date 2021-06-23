外資瘋狂匯出 台幣連7貶失守28元大關 創1個月新低

台北股匯今 (23) 日走勢不同調，外資轉為買超台股，帶動大盤強彈逾 260 點，站回 17300 點之上，而新台幣兌美元則連續 7 個交易日走貶，並摜破 28 元整數關卡，終場貶值 4.4 分，收在 28.006 元，創 1 個月新低，台北外匯市場成交值 12.36 億美元。

外資今日回頭買超台股近 110 億元，終止連續 5 個交易日賣超，激勵台股強彈，收復所有 5、10 日均線及月線，電子股重回市場主流，終場指數大漲 261 點，收在 17336 點。

匯市方面，新台幣兌美元以 27.98 元開出後，一度貶至 28.062 元，外資匯出力道猛烈，市場還在消化外資連日賣超台股的需求當中，壽險及投信業者也加入買美元的行列，儘管出口商進場拋匯仍止不住貶勢，眼見跌破 28 元大關，出手商紛紛縮手，惜售美元。

所幸靠著央行進場拋出美元，帶動台幣貶勢收斂，終場貶值 4.4 分，以 28.006 元兌 1 美元作收，為 5 月 20 日以來的最低點。

美國聯準會主席鮑爾赴國會作證時重申，在就業市場出現「廣泛且具包容性」的復甦之前，不會只因為擔心未來通膨升溫就急於升息，美元指數小幅下跌至 91.733，陷入整理格局。

觀察主要亞幣走勢，根據央行統計，台幣貶 0.16%，人民幣貶 0.11%，日圓貶 0.36%，韓元則重貶 0.51%，為今日亞洲最弱勢貨幣。歐元兌美元則升值 0.31%。