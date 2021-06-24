〈紐約匯市〉Fed官員釋鷹派訊號 美元三日來首升

美元對主要貨幣周三 (23 日) 微幅升值，是三日來首度上揚，美國聯準會 (Fed) 多位官員發表對貨幣政策的看法，並辯論通膨前景，釋出鷹派訊號。

最新數據顯示，美國 5 月新屋開工下滑，單戶家庭的開工數降到一年低點，而受到木材等原物料上漲影響，新屋房價中位數大漲。其他數據顯示，美國 6 月製造業活動創新高。

新屋開工數據出爐後，美元一度貶至周三盤中低點，不過尾盤稍微回升。

紐約尾盤時段，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY)，微升 0.06% 至 91.798。DXY 上周五曾觸及兩個月高點 92.408。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 成為 2022 年升息陣營最新成員，他表示，美國今年經濟成長率將達 7%，通膨率也將遠高於 2%，如今預期 2022 年底將須升息，且幾個月後可能就會開始縮減購債。他今年是聯邦公開市場委員會 (FOMC) 成員，有貨幣政策投票權。

波斯提克和 Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 表示，雖然他們大致同意物價漲勢將是暫時性的，但認為漲勢要消退的時間，可能比他們原先預期的久一些。

Fed 主席鮑爾前一日才在國會作證時重申，通膨升溫只是暫時現象，是經濟重啟階段商品和服務需求上升，卻遇上供應鏈瓶頸所出現的「完美風暴」，物價漲勢之後將消退。他並表示，不會只因為擔心未來通膨升溫就先發制人升息。

Western Union Business Solutions 分析師 Joe Manimbo 說，鮑爾的談話讓美元漲勢消風，如果通膨有進一步上升的跡象，可能再次引發焦慮。

接下來，投資人將關注美國周五公布的生產者物價通膨和消費者支出。

歐元兌美元貶值 0.11% 至 1.1929 美元。周三報告顯示，隨著防疫限制措施鬆綁，歐元區 6 月服務業景氣增速創 15 年來最佳。

美元兌日圓升值 0.29% 至 110.66 日圓，稍早一度觸及 111.10 日圓，是 2020 年 3 月來最高。

與全球景氣循環密切相關的紐元、挪威克朗表現突出。

比特幣回穩，上漲 2.78% 至 33,467 美元。

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