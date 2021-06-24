日立與BW Ideol簽合作備忘錄 將開發離岸風電用變電所

日本日立 (Hitachi)(6501-JP) 旗下從事電網業務的子公司「Hitachi ABB Power Grids」24 日表示，該公司已與挪威的離岸風電公司 BW Ideol 簽下合作備忘錄，將開發浮體式離岸風電所使用的海上變電所。日立看好再生能源市場的未來發展，在離岸風電不可或缺的技術上加強研發。

離岸發電可分為「著床式」與「浮體式」兩種，所謂著床式，是指發電風機的基座固定在海底下的岩盤；而另一方面，採浮體式設計的風機則是建在海面的飄浮結構之上。

在海水深度較淺的歐洲地區，大多採用著床式設計；而日本等淺水海域較少的地區，則較適合採用浮體式設計。

BW Ideol 擅長浮體式離岸風機，Hitachi ABB 則擅長變電設備，兩家公司的產品將共同的搭配使用。

由於風機發電量多寡會直接受風力大小影響，有必要經過海上變電所的處理來產生穩定電力，因此變電設備扮演著極為重要的角色。

依照全球風電產業協會 (GWEC) 說法，全世界在 2019 年所導入的離岸風機、發電量將達 610 萬千瓦 (kW)，相當於 6 座核能發電廠。