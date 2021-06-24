台股基金前15強績效出爐 這兩家投信各入榜4檔最旺

今 (2021) 年台股為全球表現最好的股市之一，台股基金也跟著重振雄風，根據 Cmoney 統計，截至 6/21 止，按今年以來績效來看，績效排名前十五名台股基金中，以統一、新光兩家投信各進榜 4 檔檔數最多。

其中，新光投信旗下全數的台股基金都入榜，包括創新科技、台灣富貴、大三通、店頭等皆全部擠進同業績效前十五強，表現可圈可點。

新光創新科技基金經理人吳文同表示，台股只要指數前波低點不破，受惠今年產業前景暢旺下，拉回都是布局台股科技型基金的好時機。

儘管上周美聯準會釋出升息預測，造成上周五美股大跌，本週上半週，台股也一度嚇出一身冷汗，不過，吳文同認為，台股近期表現較為震盪，但整體型態仍維持多頭格局。

電子股題材豐 Q3 旺季更旺

產業表現上，吳文同仍持續看好電子股表現，現階段電子產業缺貨持續，從去年全球新冠疫情爆發以來，疫情催化新興科技應用，遠距商機與宅經濟大爆發，更加速台廠電子供應鏈業績大進補，缺料源頭以晶圓代工為甚，晶圓代工產能供不應求缺口大，尤其是成熟製程，至少延到 2022 年都是，目前各家晶片供應商苦喊缺貨。

由不少業者提前加價訂購 2022 年各家晶圓廠產能，連帶使 IC 設計、封裝、測試等半導體漲價持續，台系 IC 設計大廠預料第三季晶片價格還會上漲，主要是晶圓代工、封測成本仍持續上升，顯示國內半導體及相關供應鏈「上肥下瘦」沒有改變。

至於電子下游部分，配合上游帶動的漲價潮，加上 5 月國內疫情開始延燒下，遠距商機買氣暴增，NB、平板等現貨供不應求，終端 3C 產品也醞釀漲價，預料 7、8 月進入旺季後，有望啟動新一輪行情表現。

整體來說，台灣經濟體質健全，上周聯準會釋出鷹派訊息，對台股僅是消息面影響，若觀察台灣經濟基本面，近期出口更創下近 20 年最快成長，出口訂單強勁，更增添企業獲利成長動能，預期目前電子股的產業榮景，僅走到一半，續航力更上看到今年年底。

吳文同強調，國內電子股除半導體漲價題材外，下半年蘋果新機拉貨潮，也有助於科技股再展雄風，下半年電子股成長力道將超乎預期，加上台灣科技產業中，持續受惠於 IoT(物聯網)、AI、5G 等新科技領域，成長力道持續擴大，利基電子股的利多題材一波波。

吳文同表示，由於台股已在歷史高檔區，選股難度升高之下，投資人若想隨時掌握個股獲利脈動，與其買個股，不如透過基金經理人及投資團隊，隨時動態掌握市場狀況，靈活操作創造基金更佳報酬表現。