電子支付市場再加入「兩強」 全聯、全家參戰

電子支付市場將有「兩強」可望再加入戰場，金管會今 (24) 日同意，全家攜手玉山銀、拍錢包合資設立「全盈支付」籌備處，以及全聯「全支付」申請電子支付執照。

現行通路業者只有 7-11 的 icash Pay 做電子支付，但是著眼於通路電子支付商機龐大，全聯百分之百申請設立的電支機構「全支付」，去年 12 月中提出申請，今日獲金管會許可，銀行局副局長黃光熙表示，全支付資本額 5 億元，為全資全照的專營電子支付機構。

「全盈支付」部分，黃光熙表示，最大股東為全家便利商店、持股 67%，並攜手玉山銀的 18%、PChome 旗下拍錢包的 15% 所合資設立，今天同意設立籌備處，資本額為 7.6 億元，取得許可函後半年，需要申請核發執照，若半年未來得及申請核照，可以展延一次，3 個月為限。

黃光熙表示，目前全家會員數約 1300 萬、全聯會員數 700 萬，金管會本次許可全盈支付及全支付可以經營的業務項目包括：代理收付實質交易款項、收受儲值款項及電子支付帳戶間款項移轉。

黃光熙進一步指出，未來兩家公司開辦業務時，應依 7 月將上路的電支條例及其相關法令規定辦理，且這兩家如擬增加經營電支條例修正條文第 4 條所開放的業務項目，應依電支條例相關法令規定再向金管會申請許可核准或報請備查。

由於這兩家支付公司，都與通路集團、或非金融特許事業進行異業合作，黃光熙表示，屆時應加強橫向聯繫，盡職控管及要求合作對象共同遵循金融特許事業所應遵循的法令規定、資訊安全及客戶資料保護，並建立問責機制。

黃光熙強調，屆時兩家支付公司還應訂定可維持穩健營運的行銷政策與定價策略模式，並須充分考量各項成本與合理利潤等因素，不可以不合理的行銷與定價，妨礙電子支付市場秩序，以維健全經營。

至於玉山銀行本身就有兼營電支機構業務，且成績不錯，為何還要跟全家超商結盟備受矚目，黃光熙表示，玉山銀目前主要與支付寶、Pay Pal 合作「跨境支付」，並非通路電子支付，玉山是以轉投資方式提出申請「全盈支付」，此為該行的策略考量。

截至目前為止，我國計有 5 家專營電子支付機構及 23 家兼營電子支付機構 (含 18 家銀行、中華郵政股份有限公司及 4 家電子票證發行機構)；其中，大股東非金融的支付有歐付寶、橘子支、街口支付、簡單付 (智冠)、國際連 (PChome)、icash Pay(統一) 等。