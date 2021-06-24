美喆-KY台南新廠Q4試量產 現金股利訂7/21除息

石塑地板製造業者美喆 - KY(8466-TW) 今 (24) 日公布，每股 3 元現金股利將在 7 月 21 日除息交易、8 月 25 日發放，美喆台灣南科設立的新廠，也將在第四季進入試量產，公司正積極尋求開拓北美市場。

美喆 - KY 5 月營收 3.07 億元，月增 0.13%，年增 27.45%，目前外銷代工、自有品牌客戶訂單需求暢旺，將積極優化生產出貨排程消化在手訂單。美喆 - KY 前 5 月營收 13.48 億元，也較去年同期成長 21.35％。

美喆 - KY 主管表示，受惠歐洲、美國地區逐步解封，在 DIY 居家裝修風潮、商辦案源改裝需求持續增溫下，挹注外銷代工業務，主要客戶訂單拉貨及業務下單力道積極，加上旗下美喆、普隆兩大自有品牌經銷客戶訂單需求回升，同時，隨著 SPC 石塑地磚市場需求持續拉升，前 5 月 SPC 石塑地磚銷售較去年同期成長 93.68%、占營收比重成長至 15%。

美喆 - KY 指出，目前全球石塑地磚業者皆面臨 PVC 原料價格仍處高檔、疫情影響供應鏈、船運等供需吃緊壓縮獲利結構等挑戰，已進一步調整產品售價，有助挹注營運。

美喆 - KY 第一季稅後純益 3375 萬元，每股純益 0.51 元。