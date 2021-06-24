資金行情熱 5月M1B年增率創次高 證券劃撥存款餘額衝破3兆元

台灣央行今 (24) 日公布 5 月金融概況，M1B 和 M2 年增率分別上升為 17.74% 和 9.21%，其中，M1B 年增率創單月次高，僅次於 2 月，而 M2 年增率則創下 1999 年 8 月以來新高，同時，5 月證券劃撥存款餘額較上月續增 119 億元至 3 兆 51 億元，不僅連 8 增，更是首次突破 3 兆元大關，反映資金面仍相當充裕。

央行指出，5 月台股日平均成交值達 5077 億元，而融資餘額減至 2861 億元，顯示股市大幅度震盪，使融資餘額下降，日平均成交值突破 5000 億元也與當沖熱多少有一些關係，不過，證券劃撥存款餘額續創高，顯示散戶資金並未撤退。

而儘管 5 月外資賣超台股，外國人新台幣存款達 3364 億元，創 2008 年 4 月以來新高，年增率 87%，也創 2004 年 7 月以來新高，央行對此解釋，外資資金同樣停泊觀望，並未匯出，實際上外資 5 月仍呈現淨匯入 32.5 億美元。

此外，外匯存款 5 月期底餘額 6 兆 7926 億元，創單月次高，主要因我國出口商表現優異，貨款匯回所致，再加上部分銀行推出外匯存款優惠專案。

累計前 5 月 M1B、M2 平均年增率分別為 18.02%、8.98%，央行說明，前 5 月 M1B 年增率維持在 17.7-18.5% 區間，資金面無虞。

央行統計，5 月底全體貨幣機構放款與投資月增率 (以成本計價) 為 1.16%，較上月底為高，年增率也由上月底的 7.00% 上升至 7.51%，反映銀行對民間部門債權成長上升所致，央行說明，部分因素為銀行增加承做房貸。

若包括人壽保險公司放款與投資，並加計全體貨幣機構轉列的催收款和轉銷呆帳金額，則調整後全體金融機構放款與投資年增率為 6.91%，高於上月底 6.53%。