〈紐約匯市〉評估Fed政策 美元持平 墨西哥央行意外升息 披索跳漲

美元對主要貨幣周四 (24 日) 大致持平，投資人繼續從美國聯準會 (Fed) 官員最新發言判斷政策走向。英國央行 (BOE) 按兵不動，英鎊走軟，墨西哥央行意外升息，披索跳漲。

紐約尾盤時段，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 變動不大，報 91.790。DXY 上周五曾觸及兩個月高點 92.408。

Fed 兩名官員周四表示，短期內通膨可能上升到超過決策者預期的水準。然而其他 Fed 官員則把焦點放在勞動力市場上，表示疫情期間流失大量工作機會，需要等待就業進一步大幅改善。

周四公布的數據顯示，上周首次請領失業救濟金人數減少，但仍高於市場預期。美國 5 月耐久財增加 2.3%，但不計飛機與軍事設備的非國防資本財意外下滑，反映部分產品短缺。

美國總統拜登周四接受參議院兩黨就基礎建設達成的協議，將撥款修建道路、橋樑和高速公路。

富國銀行宏觀策略師 Erik Nelson 說：「美元可能出現更長時間的盤整，才會繼續攀升。」

英鎊走軟，兌美元貶值 0.26% 至 1.3929 美元。英國央行周四決議保持當前寬鬆政策不變，表示經濟雖然正在重啟，且通膨率將升破 3%、突破央行 2% 目標，但只是暫時現象。

歐元兌日圓微升 0.03% 至 1.1932 美元。周四數據顯示，德國 6 月企業信心升幅超越市場預期，攀抵 2018 年 11 月以來高點。

美元兌日圓一度升至 111.11 日圓，創 2020 年 3 月以來最高，尾盤又回到 110.86 日圓，貶值 0.09%。

墨西哥披索跳漲 1.7% 至兩周新高，墨西哥央行 (Banxico) 為了對抗通膨，將基準的借貸利率調高 1 碼 (25 個基點) 至 4.25%，決策出乎市場意料。

截至周五 (25 日) 台灣時間約 6:00 價格：