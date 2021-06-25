〈能源盤後〉需求增強 供應趨緊 市場關注OPEC+反應 原油上漲 Brent刷新2年半高點

週四 (24 日) 交易，原油期貨價格收高，Brent 原油擴大漲幅至 2018 年 10 月以來的最高價位，係因投資者衡量需求增強的跡象，並密切關注 OPEC + 對近期價格上漲的任何潛在反應。

SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，「油價一直能守住高位，因為隨著經濟繼續重新開放，潛在的能源需求將繼續反彈。近期美國原油庫存大量下降，也持續提供支撐力。」

「此外，只要供應增加的程度持續大致與需求相符，那麼 OPEC + 穩定增產就是個正面跡象。倘若 OPEC + 保持同樣的每月增長趨勢一直到 8 月， 市場可能會從容應對。」Cieszynski 說。

OPEC + 將於 7 月 1 日正式召開會議審查石油產量水準。

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 22 美分或近 0.3%，收每桶 73.30 美元。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 37 美分或 0.5%，收每桶 75.56 美元，為最近月契約自 2018 年 10 月以來最高收盤價。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 31 美分或 0.4%，收每桶 74.81 美元，此為交易最活躍的契約。

分析師表示，數據顯示，需求仍超過供應，包括 EIA 昨日的庫存報告，因此原油仍獲得支撐力。

EIA 週三公布，上週 (6/18 止) 美國原油庫存下降 760 萬桶，為連續第五週庫存下降。EIA 也將上週商用原油庫存總數定在 4.591 億桶，為 2020 年 3 月 6 日止的當週以降最低水準。

與此同時，上週汽油庫存下降 290 萬桶、蒸餾油庫存上升 180 萬桶。

7 月交割的汽油期貨價格上漲 0.6%，收每加侖 2.28 美元，為最近月契約自 2014 年 10 月以來最高收盤價。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.1%，收每加侖 2.16 美元，為 2018 年 11 月以來最高收盤價。

Oanda 市場分析師 Sophie Griffiths 報告寫道，「原油庫存持續下降反映出市場趨緊，因為美國、中國和歐洲等國家的需求增加。歸功於疫苗接種計畫的成功推廣，這些經濟體重新開放，有助於提高燃料的消耗量，去化庫存。」

「問題在於 OPEC + 是否會讓這趨勢持續下去，他們下週開會，很有可能會有一些成員國投票贊成增產。」Griffiths 說。

本週稍早曾有報導指出，OPEC + 正在考慮 8 月起進一步放寬生產限制，繼 5 月到 7 月逐步增產後，再為市場添加更多供應量。

Rystad Energy 石油市場分析師 Louise Dickson 表示，「OPEC + 預計將放寬供應，無論是正式提高產量目標，或者非正式的讓協議遵循度下降。」

「雖然 OPEC + 理論上可以在 8 月增加近 300 萬桶 / 日，且市場很有可能在不破壞價格完整性的情況下吸收這些數量，但我們認為，較保守地增產 100 萬桶 / 日的可能性比較大，因為隨每月增產 50 萬桶 / 日，OPEC + 應該會持續保持謹慎態度。」

其他能源商品交易

7 月交割的天然氣期貨價格上漲 8 美分或近 2.6%，收近每百萬 Btu 3.42 美元，達 2019 年 1 月以來最高收盤價。

EIA 週四公布，上週 (6/18 止) 美國天然氣供應量增加 550 億立方英呎。根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週天然氣庫存增加 630 億立方英呎。