〈貴金屬盤後〉美股走強 風險胃口旺盛 黃金下跌但本週仍走高

週四 (24 日) 交易，黃金期貨價格收低，由於美股走強，黃金吐回了前一日所有漲幅，但本週迄今仍走高。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示，「黃金價格正在那徘徊，目前由於通膨的不確定性、Fed 基調不再是超級鴿派，以及全球經濟復甦不平衡，所以黃金一直在橫盤整理。」

週四，美股這一類風險資產上漲，削弱了黃金對避險買家的部分吸引力。

ActivTrades 技術分析師 Pierre Veyret 週四寫道，「確實，當前全球的樂觀情緒已讓交易者和其他中期投資者從防禦型的價值股和避險資產，移轉到風險較高的資產，這對黃金來說是強勁看跌的市場驅動力。」

8 月交割的黃金期貨價格下跌 6.70 美元或近 0.4%，收每盎司 1776.70 美元。

前一日黃金上漲 0.3%，創交易最活躍契約自 6 月 16 日以來最高收盤價。

ICE 美元指數週四變化不大，但在上週登 2 個月高點後，本週迄今走低 0.4%。本月迄今 ICE 美元指數仍上升 2%。

7 月交割的白銀期貨價格下跌 6 美分或 0.2%，收每盎司近 26.05 美元。

BullionVault 研究主管 Adrian Ash 表示，「現在關注通膨前景，並以此為買進或賣出黃金理由的任何人都忽略了股市的重大警告訊號。估值像自科技股泡沫化以來那樣過高，同時黃金也不能保證在股市跳水時必定跳漲。但從長期來看，在 S&P 500 走跌之際，黃金展現出強勁的漲勢。」

Insignia Consultants 研究主管 Chintan Karnani 表示，Fed 官員、主席鮑爾 (Jerome Powell) 和美財長葉倫 (Janet Yellen) 本週的評論「讓黃金交易者困惑。」

「他們一方面表示，通膨上升不會影響利率決議或者縮表討論，但另一方面又提到，倘若美國經濟成長升溫，可能會提早升息。」

鮑爾週二向眾議院選定的新冠疫情委員會發表證詞時提到，在啟動超寬鬆立場的回調之前，Fed 將會很有耐心。

Richmond Fed 總裁 Thomas Barkin 週四表示，他認為美國通膨壓力是暫時的，但央行必須小心且密切觀察物價。

「Fed 還沒提到，倘若通膨急遽上升的同時，美國第三季經濟成長也達到過熱的程度，其利率行動將會如何。」Karnani 說。

其他金屬商品交易

7 月交割的銅期貨價格下跌近 0.5%，收近每磅 4.31 美元。

7 月交割的白金期貨價格上升 0.7%，收每盎司 1093.90 美元。

9 月交割的鈀金期貨價格上漲 0.5%，收每磅 2643.90 美元。

週四上午美國公佈大量數據後，金屬市場並未出現大幅波動，同時道指和 S&P 500 指數也維持其走高的軌道。