盤前財經大事搶先讀2021年06月25日

今日操盤前瞻

美國 5 月 PCE 指數

歐洲央行 6 月利率會議紀錄

法說會：傳奇、東聯

除權息：東和鋼鐵、上詮、嘉威、佳凌、創業家、岱宇

基建案兩黨終於獲共識！電動車投資規模下修 聚焦充電站、電動大巴

美國總統拜登周四 (24) 終於釋出基建案協商的好消息，與兩黨參議員達成框架協議。白宮文件顯示，新框架不包含用於電動車補貼的資金，而是將花費 150 億美元用於建設電動車充電站，以及購買電動校車和公車，規模都較先前有所下滑。閱讀全文...

美大型銀行輕鬆通過 Fed 壓力測試 7 月恢復配息、回購股票

美國聯準會 (Fed) 周四 (24 日) 盤後公布， 23 家大型銀行全部輕鬆通過 2021 年壓力測試，即使面對全球經濟嚴峻衰退也有足夠的資本因應，代表 7 月起可恢復發放股利和實施庫藏股，銀行股勁揚。閱讀全文...

壽險持有台股市值創歷史次高 5 月逢低搶進 178 億元

受到新冠疫情 5 月再起衝擊，資本市場波動加大，但往往卻是壽險業逢低加碼的時機，依據金管會最新統計至 5 月底，壽險業持有台股創歷史次高，單月也趁台股波動搶進了約 178 億元部位。閱讀全文...

資金行情熱 5 月 M1B 年增率創次高 證券劃撥存款餘額衝破 3 兆元

台灣央行昨 (24) 日公布 5 月金融概況，M1B 和 M2 年增率分別上升為 17.74% 和 9.21%，其中，M1B 年增率創單月次高，僅次於 2 月，而 M2 年增率則創下 1999 年 8 月以來新高，同時，5 月證券劃撥存款餘額較上月續增 119 億元至 3 兆 51 億元，不僅連 8 增，更是首次突破 3 兆元大關，反映資金面仍相當充裕。閱讀全文...

錸寶轉投資搭防疫商機 代工防疫產品訂單暴增十倍

PMOLED 大廠錸寶 (8104-TW) 近年擴大進軍醫療產品市場，除既有客製化醫療面板產品外，轉投資子公司華仕德近年成功開發臭氧殺菌防疫產品，今年也結盟施吉生技推出新產品，受惠近期防疫需求，訂單暴增十倍、供不應求，將挹注營運。閱讀全文...

Gogoro 結盟鴻海 大亞為最大漆包線供應商訂單可望大增

鴻海 (2317-TW) 與電動機車大廠 Gogoro 成為策略夥伴，提升電池交換技術、智慧電動機車生產規模，其中，大亞 (1609-TW) 為 Gogoro 充電系統漆包線最大供應商，公司證實，隨著客戶擴大布局版圖，訂單也將同步成長。閱讀全文...

超豐 Q2 營運可望再創高 產能滿載至 Q3 樂看 Q4

封測廠超豐 (2441-TW) 雖受移工群聚染疫風暴影響，但在稼動率維持高檔，及漲價效益發酵下，第二季營收、獲利仍可望再創新高，且產能已滿載至第三季，對第四季訂單同樣樂觀看待。閱讀全文...

電池材料訂單看至年底 康普今年鎳、鈷系新產能將同步開出

電池材料業者康普 (4739-TW) 昨 (24) 日召開法說，會中指出，電動車發展趨勢明確，連帶提升動力電池材料需求，為因應訂單，今年鎳、鈷系材料將分別擴充 40%、300% 產能，預期今年底前產能稼動率都維持高檔。閱讀全文...