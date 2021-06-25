〈台股盤中〉多頭搶「搭車上船」、小鋼炮噴火 指數最高漲近190點

美基建協議報喜，美股四大指數齊漲，其中標普 500 指數、那指雙創新高，台股今 (25) 日跟進大漲，盤面上以電動車概念股加足馬力，航海王續揚帆，鋼鐵股由二線的小鋼砲噴出，帶動指數盤中最高大漲 189.37 點、一度衝到 17597.33 點，蓄勢挑戰 17600 點。

今日在國際股市偏多下，多頭持續搶進台股，以上漲 63.11 點、17471.07 點開高後，一路開高走高，台積電最高漲到 598 元、漲約 1%，股王矽力 - KY 漲約 2%、股后大立光更勁揚約 3%，其餘電子權值股聯發科、聯電、鴻海、日月光投控等都再度來電。

而鴻海 MIH 電動車聯盟大會下午登場，有將近 1600 家全球廠商加入 MIH，2022 年電動巴士首先從台灣市場開始，受此激勵，電動車概念股今天表現強勁，美琪瑪、飛宏、康普亮燈漲停，西盛、和大、車王電、健和星等全數飆速前進。

航海王持續啟航，榮運、志信、新興、中航、台驊投控都亮燈漲停，萬海、中櫃最高差一檔也攻漲停，長榮、慧洋 - KY、裕民、台航、陽明等也都表現強勁。

鋼鐵股部分則由二線「小鋼炮」發威，彰源、新鋼、志聯、聚亨、佳大、運錩、允強都攻到漲停，雖然佳大、運錩、允強漲停沒鎖住，但也都在高檔盤旋。

整體來說，強勢的航海、鋼鐵股依舊匯聚人氣，電子股也加溫，推升加權指數今日盤中距離 17600 點已經兵臨城下，是否劍指 17709.23 點歷史新高，則要看下周剩下最後三天的季底是衝刺作帳、還是反轉結帳。