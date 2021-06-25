台股攻克17500點 外資連3買 三大法人買超135.32億元

美股那斯達克、標普 500 指數創高，激勵台股今 (25) 日一度大漲近 200 點，直逼 17600 點關卡，主要電子股中以大立光表現最為強勢，航運族群續強，但買盤追價力道有限，終場指數漲幅略收斂，上漲 95 點，收在 17502 點，為近 2 個月來新高，三大法人同站買方，合計買超 135.32 億元，外資已連 3 買。

加權指數周線連 6 紅，累計本周上漲 184 點。今天整體成交金額為 4762 億元，外資買超 87.95 億元，為連續 3 個交易日買超；投信也轉為買超 9.72 億元；自營商同步買超 37.62 億元。三大法人合計買超 135.32 億元。

觀察主要權值股表現，台積電今天開高來到 598 元，可惜多頭後繼無力，拉回平盤附近，終場小漲收 591 元；MIH 會員大會即將登場，鴻海也在盤面上表現，但尾盤漲幅收斂，以平盤價 113 元作收；大立光勁揚逾 4%，站回 3000 元關卡，收 3085 元，最為強勢。金融股同步回神，由富邦金領軍，上漲約 1.4%。

航運股再度吸引買盤進駐，貨櫃航商萬海連 2 日噴出漲停，達 273 元，改寫收盤新高，長榮、陽明分別上漲 5%、1%；新興、中航、中櫃、志信、益航及台驊投控等，也都亮燈漲停。

原物料股同樣獲買盤支撐，由於運動品牌 Nike 上季轉盈，預估 2022 年財會年度營收將突破 500 億美元新高，供應鏈可望沾光，紡織股王儒鴻強漲逾 4%，來到 664 元，改寫收盤新高，鞋材豐泰股價同步大漲 8%，收 241.5 元。此外，鋼鐵小兵聚亨、志聯、新鋼、佳大、允強等今日都攻上漲停板，中鋼則小跌作收。

觀察盤面焦點個股，國內疫情稍趨緩，但三級警戒仍延長至 7/12，宅經濟商機延續，外資看好電商龍頭富邦媒，目標價上調至 2000 元，今天在買盤助攻下，股價強漲逾半根停板，一度攻上 1900 元關卡，終場收 1870 元。