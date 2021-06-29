解盲第三季投資方向 瀚亞打造投資抗體

新冠肺炎疫情壟罩，投資前景在震盪中前行，第三季投資可能遭遇哪些挑戰，機會將出現在哪些市場？瀚亞投資提供第三季投資方向，解開市場盲點，為投資找抗體。

回顧全球投資市場，2020 年由成長股與科技股帶領相關類股一枝獨秀，2021 上半年轉為高檔震盪、類股輪動；展望第三季，預料將持續回復產業輪動表現的正常化，市場仍充滿許多投資機會，股市首選成長動能續強的美股、台股與印度股市；債市則可專注在存續期間較短、殖利率較高的高收益債券、新興市場債券。

解開 2 大投資盲點：通膨與利率

盲點 1、全球通膨升溫，該怎麼辦？

全球通膨數據增溫，美國上升至 4% 以上，帶動公債殖利率走升，債券投資須留意存續期間風險。

投資解方：

以短存續期間的資產為主：（１）美元高收益債存續期約為 4.08 年，且相較於過去，目前具備違約率低、品質轉佳、存續期短三大優勢。（２）新興市場債利差收斂空間較高，外資開始回補新興本地債，新興市場匯率有望落後補漲。

盲點 2、公債殖利率彈升，要擔心嗎？

根據全球 50 家機構調查，美國十年期公債殖利率今年 Q3 預估平均值為 1.8%，Q4 將上升至 1.88%。然而，利率上升是正向訊號，歷史經驗顯示，公債殖利率上升的期間，股市普遍上漲。

投資解方：

宜長期持有股票型基金：看好擁有經濟成長動能、中長線展望樂觀的地區及產業，如美國科技股、台股及印度股市，企業獲利預估持續上修，將反映於股市表現。

股市資產：首選美、印、台

美股第一季財報營收及獲利均遠優於預期，今、明兩年獲利持續上修，大幅減緩了企業稅上調及聯準會可能較預期提早縮表的負向衝擊，建議鎖定瀚亞美國高科技基金，直接聚焦美國科技股，科技股含金量較境內同類型基金高，且為新台幣級別。印度受疫情干擾將持續降低，疫苗施打見效，將受惠全球景氣成長帶動，金融、原物料、醫療及消費類股可望明顯增長，宜以瀚亞印度基金為布局首選。

債券資產：高收債搭配新興債

首要觀察指標為美國聯準會動向，隨著公債殖利率看升機率增加，存續期間較低的債券相對有優勢，建議高收益債券基金可挑選美國或全球型，新興市場債券基金則可以彈性配置，增加收益來源與分散風險。

以瀚亞投資 - 美國高收益債券基金 - 美元（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）為例，正是鎖定市值最大、流動性最高的美國高收益債市，聚焦美國為主、美元計價的高收益債券標的，且信評為 BB + 級或以下債券；投資組合債種靈活調整，能快速因應市場變動，推薦給長期投資人作為資產配置的常態性標的。

多重資產：強化投資組合抵抗力

希望可以降低資產波動的投資人，股債均衡持有的平衡型基金將是追漲抗跌的選擇。在市場較震盪的環境下，建議可透過台股平衡型的瀚亞理財通基金，或者多重資產型的瀚亞收益優化組合型基金（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金），都屬於能參與市場表現，同時又能降低波動的商品。

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表、瀚亞投資第三季推薦基金清單

資料來源：瀚亞投資，2021/06。

警語

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本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資高收益債券基金及新興市場國家之債券型基金不宜占其投資組合過高之比重。高收益債券基金最高可投資基金總資產 30% 於美國 144A 債券，新興市場債券基金最高為 15%，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金主要投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險及政治、經濟風險。由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除面臨債券之利率風險、流動性風險與信用風險外，還可能因標的股票價格波動，而造成該轉換公司債之價格波動。投資非投資等級或未經信用評等之轉換公司債因無信用評等或非投資等級因素，其利率風險、外匯波動風險或債券發行違約風險都高於一般債券。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息組成項目揭露於本公司網站。

基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金之收益分配由經理公司依基金可分配收入情況，決定應分配之收益金額。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金配息組成項目，可於經理公司網站查詢。本基金得投資於高收益債券基金及新興市場債券基金，高收益債券基金之投資標的涵蓋低於投資等級之垃圾債券，故需承受較大之價格波動，而利率風險、信用違約風險、外匯波動風險也將高於一般投資等級之債券。新興市場債券基金之投資標的包含政治、經濟相對較不穩定之新興市場國家之債券，因此將面臨較高的政治、經濟變動風險、利率風險、債信風險與外匯波動風險。

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