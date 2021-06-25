〈國泰投資展望〉股市泡沫敲警鐘？霍華．馬克斯投資術大公開

橡樹資本共同創辦人霍華．馬克斯 (Howard Marks) 表示，看好 2021 下半年市場景氣，至於市場上傳出許多泡沫化的警訊，霍華．馬克斯則表示並不認同，他認為，現在還處於經濟相對低點，經濟才剛開始復甦，只要一直有利多消息進來，市場就不會大幅衰退。而面對長期低利環境，他也公開其投資術。

國泰金 (2882-TW) 旗下國泰世華銀行今 (25) 日舉辦《2021 下半年全球投資展望線上論壇》，邀請霍華．馬克斯分享下半年展望，他提到，去年 2 月 19 日，還沒發生新冠肺炎疫情前，美股 S&P 500 指數創下 3386 點的歷史新高，但疫情大爆發後短短一個月，指數大跌 34%、掉到只剩 2237 點，直墜熊市之快，創歷史紀錄。

霍華．馬克斯進一步指出，美國聯準會和財政部在去年 3 月中宣布了大規模搶救措施，才讓美股在 3 月 24 日展開自谷底反彈的序幕，至今不但一路反彈，且頻頻改寫歷史新高。

霍華．馬克斯表示，全球持續陷在疫情威脅中，經濟復甦步調依舊緩慢，雖然眼下疫情看似稍微受到控制、但尚未平息，但美股卻已頻創歷史新高，在這麼艱困的時刻，資本市場之所以還會這麼好，主要是投資人對聯準會及財政部帶動經濟復甦的能力深具信心，同時疫苗的施打也讓整體情勢相對樂觀，加上經濟面也傳來各種正面消息，因此讓美股大有可為。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超也表示，看好下半年景氣續揚，但增速漸趨緩，仍看好下半年景氣續揚，主因歐美解封步調加快加大，全球經濟持續走揚，但在基期墊高的狀況下增速將逐漸趨緩，景氣將在明年逐漸朝向中期調整。

利率方面，霍華．馬克斯表示，利率會繼續維持低檔，美國聯準會也表態會把利率壓低直到 2022 年，甚或 2023 年之前都不會升息；利率透過美國聯準會和財政部所為，可望續支撐多頭市場。

至於是否市場泡沫，霍華．馬克斯表示，聽到泡沫自然會聯想到破滅、血本無歸，關於是否處於資產泡沬其實已經有很多討論，也有一些令人擔憂的指標，像是高本益比、或是首次公開發行 IPO 變得很容易，根本不賺錢的公司也可以 IPO，或是巴菲特指標過高，確實可以看到一些警訊；但他強調，並不認為會會出現市場泡沫。

霍華．馬克斯強調，現在還處於經濟相對低點，經濟才剛開始復甦，只要一直有利多消息進來，市場就不會大幅衰退，橡樹資本目前也持續投資。

而選股策略方面，霍華．馬克斯也公開其投資術，他表示，低利時代下難有便宜投資標的，預期報酬也會比以前少，在國內受疫情影響而人心不安之際，個人傾向盡量平穩、偏重降低風險，同時尋找更好的市場面、比較便宜且具市場利基的標的，也建議可透過專業投資經理人進入特殊利基市場，惟需考量流動性風險及經理人風險。