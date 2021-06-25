央行人事異動 發行局和國庫局長由鄧延達、賀培真調升

台灣央行今 (25) 日發布重要人事異動，由於發行局局長施遵驊、國庫局局長柯玲君將於 7 月 16 日屆齡退休，相關人事調整案經央行理監事聯席會議核定後，發行局局長職務由中央印製廠總經理鄧延達調升，而國庫局局長職務則由外匯局副局長賀培真調升，7 月 16 日生效。

央行說明，鄧延達現年 59 歲，中興大學法商學院統計系畢業、美國西佛羅里達州立大學統計系碩士、美國天普大學財務系碩士，民國 81 年 10 月 9 日進央行服務，歷任外匯局專員、駐倫敦代表辦事處專員、外匯局副科長、科長、研究員、襄理、發行局襄理和副局長等職務。

鄧延達曾任亞洲開發銀行董事顧問，107 年 6 月 1 日調升中央印製廠總經理，任事積極負責，熟稔發行業務和中央印製、造幣兩廠業務。

而賀培真現年 61 歲，台灣大學經濟學系畢業，73 年中央銀行行員乙等特考及格，73 年 8 月 16 日進央行服務，歷任經濟研究處辦事員、發行局專員、副科長、外匯局專員、科長、襄理以及行務委員等職務，108 年 1 月 16 日調任外匯局副局長，任事積極負責，具備經濟金融專業、經營管理和行政領導能力。