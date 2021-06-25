〈MIH聯盟成立〉預計8月開始運作 成立工作小組專注下一代移動解決方案

MIH 聯盟 (MIH Consortium) 今 (25) 日成立，預計 8 月開始運作，執行長鄭顯聰表示，將組成技術委員會和諮詢委員會，並成立不同的工作小組，專注下一代移動解決方案。

MIH Consortium 今日揭示財團法人的組織框架、運營模式、發展願景，將創建一個促進移動行業全面合作的開放式 EV 生態系統，加速移動行業的創新和商機。

鄭顯聰表示，將廣邀聯盟內成員組成兩個專家委員會，技術委員會和諮詢委員會，並依照成員的個別需求組成不同的工作小組，督導日常運營並促進成員參與。

而 MIH 工作組的目標，主要專注於下一代移動解決方案，為推動創新提供關鍵要素，做到可持續性的發展，聯盟當今的重點是定義關鍵技術、開發參考設計和標準，為所有成員互通有無，從而降低進入門檻、加速創新並縮短開發週期。

MIH 技術長魏國章則認為，Open source 可以刺激硬體和軟體平台的創新，縮短開發時間並為充滿活力的市場提供基礎，MIH 要建立一個開放生態系統，顛覆電動汽車的開發模式。

而在接下來的幾個月裡，MIH Consortium 將陸續提供更多聯盟及會員的權益和服務資訊，協助成員理解未來的發展願景並創造業務出海口的機會。