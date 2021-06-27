凌陽車用晶片擴大供貨日、中車廠 5月已轉盈全年終結虧損

凌陽 (2401-TW) 車用事業報捷，除了既有的影音娛樂系統外已穩定出貨，耕耘已久的中控儀表板、ADAS 晶片也將開始量產，且與日、中車廠直接合作，跨入前裝市場，隨著車用晶片價量齊揚，車用晶片事業群 5 月單月已虧轉盈，法人估今年車用事業將終結連年虧損，挹注整體集團獲利。

此外，晶圓代工費用下半年將再調漲，凌陽近期也與客戶協調，漲幅約與業界平均相當，估達 10-20%。

凌陽近年積極耕耘車用電子，隨著汽車內裝更新為兩大中控面板，因此也開發相關晶片，包括車用影音娛樂系統、中控儀表板，去年更瞄準智慧座艙，推出整合解決方案。

凌陽透過連結兩大中控系統，提供駕駛抬頭顯示器 HUD 等功能晶片，獲日、中一線車廠青睞，預期今年就可量產，同時搭配自家車用 ADAS 晶片，進一步擴大車廠市占率。

隨著與客戶開案的效益顯現，凌陽訂單已看至年底，今年車用業績可望顯著成長，凌陽透露，車用事業 5 月時已單月獲利，全年將朝轉盈方向前進。

展望下半年，由於 8 吋晶圓代工業者擴大釋出車用晶片產能，車廠客戶拉貨力道可望更強勁，挹注凌陽下半年營運，估可再優於上半年，且旗下景相科技 USB 3.2 Type C 的 MediaHub，也導入北美與歐陸合資的一線車廠，為集團車用事業添加成長動能。

凌陽 5 月營收達 7.17 億元，月增 7.07%，年增 50.07%，創下 5 年半來新高，累計前 5 月達 30.85 億元，年增 53.86%。