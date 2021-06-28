人民幣中間價調升166基點 二連升

美債殖利率攀升，美國核心 PCE 續創 30 年新高，而美元指數周線創 5 月以來最大周線跌幅，周一 (28 日) 中國外匯交易中心將人民幣兌美元中間價調升 166 基點，連續兩個交易日升值，報 1 美元兌 6.4578 人民幣。

有分析指出決定人民幣匯率短線走勢的主要因素，首先是市場對聯準會貨幣政策的預期，即便聯準會官員對於通膨與貨幣政策回歸常態的時間點看法不一，但主流觀點仍是以高通膨現象是暫時性，以及關注重點以經濟復甦為主。

只是市場大多認為美國高通膨恐加速聯準會退出寬鬆貨幣政策，這將對美元匯價短線反彈有利。

其次影響則是中國人行貨幣政策變化方向、穩定人民幣匯率的政策、操作和預期變化。近期中國人行就透過相關政策阻升人民幣，如上調金融機構外匯存款準備金率。

最後則是中美兩國利差變化，目前中美兩國十年期公債的殖利率保持逾 3.8 個百分點的差距，這是支撐人民幣短線不致重貶的重要因素，同時各種短線套利資金也會推升人民幣。

綜合來看短線人民幣會呈現升多回貶的走勢，但以 3～5 年的中長線而言人民幣仍是走升的趨勢。

人民幣中間價調升後，離岸人民幣早盤又再度回貶。截至上午 10:22 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.4653 人民幣，貶值 93 基點，幅度 0.14%。

(圖片: AFP)

在岸人民幣則暫報 1 美元兌 6.4631 人民幣，貶值 69 基點，幅度 0.11%。

