美債殖利率趨穩 特別股還有走升空間

美國聯準會 (Fed)6 月會議維持政策利率與購債計劃不變，但上調 2021 年經濟與核心通膨預期，並將開始討論縮減購債計畫。不過，市場已消化此一訊息，通膨預期反降，美國 10 年期公債殖利率先升後降，仍在 1.5% 區間震盪。柏瑞投信表示，主要央行仍維持寬鬆，支撐特別股 * 5 月份再度上漲。根據過去經驗，無論縮減 QE、單純升息期間，相對擁有較高殖利率的特別股表現亮眼，是未來貨幣政策正常化的配置優選。

柏瑞投信 2021 年 5 月「洞悉特別股」報告指出，美國 10 年期公債殖利率 5 月份走低，特別股殖利率也小幅下滑至 4.2%。由於投資人情緒趨穩觀望，美債殖利率維持區間整理，特別股相對較佳的投資價值，在 5 月份持續吸引資金流入。

柏瑞特別股息收益基金 (基金之配息來源可能為本金) 經理人馬治雲表示，歐美疫苗施打有序，經濟數據持續改善，不過供應鏈瓶頸未解、美國基建法案談判破裂、加上 Fed 可能縮減 QE 規模的消息已提前大致反應，故預期市場短期震盪後，未來美債殖利率循歷史軌跡築穩的機率較高，短期大幅彈升而衝擊特別股的可能性較低。

不過，就算 Fed 開始縮減 QE、或者開始升息，都對特別股沒有造成大礙。根據 Bloomberg 統計，過去美國縮減 QE 期間 (2013/12/31-2014/10/31)，特別股指數的報酬為 14.19%。而美國單純升息期間 (2015/12/31-2017/9/30)，特別股指數的報酬為 12.66%，皆有亮眼的表現，可做為將來貨幣正常化的配置資產之一。

特別股信評調升家數增加

另方面，持續寬鬆政策提供企業有利籌資環境，5 月份特別股市場的淨供給略有增加，特別股指數總成分檔數則維持逾 200 檔，沒有改變。在投資人追逐優質收益來源下，整體市場吸納供給的情況良好。根據 Bloomberg 統計，市場上所有特別股，總計 5 月份有 9 檔特別股信評被調升、2 檔被調降，升降評的比值明顯上升，整體特別股市場的信用風險程度較低。

柏瑞特別股息收益基金 (基金之配息來源可能為本金) 經理人馬治雲指出，美國長天期公債殖利率料將呈現緩升格局，企業信用狀況受惠於經濟好轉而可望持續改善，特別股因為擁有平均投資等級的信用評級，且收益水準接近高收益債，仍適合當前貨幣寬鬆的環境。

在基金投組配置上，偏好現金流量能見度較高的公用事業、通訊服務業，並聚焦有望受惠於長短天期利差擴大的銀行業、保險業。整體聚焦在基本面穩健、高票息等投資價值較優標的。截至今年 5 月底，保留約 10% 現金部位，可伺機逢回買進利率風險較低的標的。目前亦未投資與普通股連動程度較高的可轉換特別股，避免承受額外風險，不過上述配置仍將視市況調整，且須留意特別股市場仍有波動風險。

2021 年 5 月「洞悉特別股」報告觀察面向之說明

資料來源：Bloomberg，柏瑞投信整理，2021/6。圖文僅供參考，本公司未藉此做任何徵求或推薦。以上投資配置可能隨市場變動。 * 全文所指特別股之價格、殖利率、利差，皆以 ICE 美銀固定利率優先證券指數為例。 ** 特別股指數殖利率於 2021/5 為 4.2%。

《註》柏瑞投信於 2017 年 1 月率先在台灣推出首檔以投資特別股為訴求的基金 - 柏瑞特別股息收益基金（本基金配息來源可能為本金），開啟國內特別股投資風潮，該基金在境內特別股基金市場具領先地位，規模達 421.9 億元 ***。本基金榮獲 2018 年《財資》雜誌「Editors’ Triple Star」以及 2019 年《金彝獎》「團體獎 - 傑出金融創新獎」**** 肯定。

柏瑞投信為使市場投資人能深入了解特別股市況，自 2018 年 4 月開始，每月發布「洞悉特別股」報告，從經濟成長、貨幣政策、財務體質、信評狀況、新股發行、評價面、資金面共七個面向回顧特別股整體市況，並提出分析與建議。

*** 資料來源：投信投顧公會，截至 2021/5/31。本文件所載基金規模可能隨市況變動，本公司將不另行通知。

**** 資料來源：財資雜誌，2018/6。《中華民國證券暨期貨金彝獎》，團體獎 - 傑出金融創新獎，2019/9。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之高收益債券基金亦得投資於美國 Rule 144A 債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。

人民幣別之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響此類投資人之投資效益，故投資人民幣基金存在人民幣貨幣風險。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當該外幣計價之幣別相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。基金投資涉及新興市場部位，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動配息金額取決於經理公司，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及由本金支出的部份可能導致原始投資金額減損，基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息組成項目揭露於本公司網站。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金在配息政策上主要是運用所投資之個股，在該公司有盈餘分配的情況下，所發放之現金股利，且該收入不一定具有定期給付之特性。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 ×100%」，年化配息率為估算值」。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。柏瑞特別股息收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 在配息政策上主要是運用所投資之特別股個股，在該公司約定條件下，所發放之現金股利，且該收入多數具有定期給付之特性。基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本基金經金管會核准或同意生效，惟並不表示絕無風險。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用及反稀釋費) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前述網站查詢。上述觀點為投資團隊的意見，可能隨時變動，僅供說明用途。基金過去績效不代表未來績效之保證。風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。(TM110194)