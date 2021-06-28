張志誠觀點：銅價需求看漲 台股銅價概念股誰是領頭羊？

各種原物料價格上漲，包含各種鋼鐵和銅價，中國大陸和俄羅斯為了抑制國內的鋼鐵價格持續上漲也都出台一些新政策，中國大陸的國家糧食和物資儲備局 6/22(二) 宣佈要在 7/5 和 7/6 釋出 2 萬噸銅、3 萬噸鋅和 5 萬噸鋁，俄羅斯方面則是針對鋼鐵、銅、鎳、鋁等金屬出口加課徵 15% 的暫時性關稅，時間到今年年底，俄羅斯是全球第三大的鋼鐵出口國，此舉必然對國際的鋼鐵、鋁、銅等金屬原物料價格產生影響。

這些原物料大國為了維持國內產業和物價的穩定，採取增加國內鐵銅供給的方式希望可以抑制國內的物價上漲，可是這次國際原物料包括金屬的上漲，有部分原因是因為中國和美國大舉投入基礎建設的關係，還有部分是歐美疫情後經濟復甦的需求增加，包括海運的運費上漲也會連帶影響原物料價格。俄羅斯跟中國大陸抑制金屬價格上漲的政策其實只是進一步在跟大家公開確認，國際的金屬價格確實有強硬需求，而且確實在上漲，所以他們才需要有這些政策，這對金屬未來的價格比較像是利多而不是利空。

台灣上市櫃公司裡跟銅價比較有關聯的有華新、華榮、大亞。

華新 (1605-TW)

基本面：5 月營收年增率 77.1%，受惠不鏽鋼市場和電線電纜的需求量和價格上漲，華新廠房的產線稼動率呈現滿載情況，6 月的不鏽鋼盤價也繼續調漲，且下半年的訂單能見度已達 7-8 成，營運持續看好。

技術面：短中長期均線呈現走揚多頭格局，今天量增長紅棒突破 5/31 來的波段高點壓力，可繼續追蹤國際銅價和需求，有好的回檔低點投資人可注意。

華榮 (1608-TW)

基本面：5 月營收年增率 14.38%，同樣受惠國際銅價的需求和價格上漲，營運進補，中國大陸和俄羅斯抑制價格的措失預估只能達到短期效果，銅價長線仍是看好，對華榮未來營運看法樂觀。

技術面：短中長期均線呈現走揚多頭格局，今天量增長紅棒突破 5/31 來的波段高點壓力，可繼續追蹤國際銅價和需求，有好的回檔低點投資人可注意。

大亞 (1609-TW)

基本面：5 月營收年增率 62.99%，1609 大亞是國內電動機車大廠 Gogoro 電動車馬達漆包線的最大供應商，Gogoro 與鴻海合作打造電池交換系統，雙方的合作讓各自從原本領域跨入到電動汽車和電動機車的版圖，Gogoro 與鴻海的佈局未來放眼中國和印度市場，隨著 Gogoro 的市場版圖擴大，華榮身為最大供應商未來營運成長值得期待。

技術面：短中長期均線呈現走揚多頭格局，今天量增長紅棒有要突破 5/31 來的波段高點壓力的態勢，可繼續追蹤國際銅價還有 Gogoro 的未來發展佈局，有好的回檔低點投資人可注意。

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