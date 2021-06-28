降低群聚感染風險 力積電7/2股東會增設網路直播

晶圓代工廠力積電 (6770-TW) 為爭取股票上市作業進度，將於 7 月 2 日召開股東會，為兼顧防疫規範及企業運營，將同步進行股東會網路直播，以降低群聚感染風險。

力積電考量大型活動群聚感染風險，公司表示，已儘量安排適合場地進行此項年度活動，但因防疫規範，股東會現場勢必無法容納過多親自出席的股東，盼能藉由直播專區，讓因防疫無法親自出席的股東即時了解會議內容。

力積電已在企業網站首頁設置「2021 年股東會直播專區」，股東可在 7 月 2 日前，透過直播專區網頁內的電話或 email，向經營團隊事先提問，公司將於股東會當天，彙整股東問題由董事長或經營團隊成員以網路直播方式回答。

鑑於疫情仍嚴峻，加上此次股東會議案較單純，力積電籲股東儘量透過直播及事前提問的方式，間接參與並了解股東會召開過程，減少親自出席衍生群聚感染風險。

為使公司符合上市申請規範，力積電今年股東會重要議案包括董事會獨立董事及董事補選與調整、相關辦法修訂等。在今年股息配發方面，由於力積電已提案將去年度保留盈餘全部以現金股利方式發放給股東，依法規今年度已無法再增加配息。