〈台股盤後〉鋼鐵人、航海王狂飆漲停 大盤距歷史高只差118點

市場傳出比特大陸可能對台積電砍單，壓抑電子股走勢，但航運及鋼鐵類股多檔噴出漲停，再度扮演撐起大盤要角，台股今 (28) 日無懼變種病毒株干擾，加權指數終場上漲 87.98 點，收在 17590.97 點，距離歷史高只差 118 點，成交值 4406.48 億元。

蘋概三王中，台積電受到比特幣市況反轉，比特大陸可能砍單消息衝擊，股價整場遊走平盤之下，終場收在 590 元作收、下跌 0.17%；鴻海以 111.5 元作收、下跌 1.33%；大立光以 3050 元作收、下跌 1.13%。

其餘電子權值股則漲跌互見，包括日月光投控、聯電、股王矽力 - KY 等呈現下跌；但是面板雙虎、聯發科則以上漲作收，IC 設計、DRAM 模組、PCB 族群都有領漲指標。

雖然長榮、陽明都還「關禁閉」列在處置股中，但也檔不住航運股的利多頻傳，由於上海航交所 SCFI 最新報價中，美東線、歐洲線運價續創高，貨櫃三雄全數收在漲停板，散裝航運族群中的正德、中航、新興、益航也都亮燈漲停。

俄羅斯將從 8 月 1 日起對鋼材出口開徵 15% 臨時關稅，加上鐵礦砂煤礦等原料價格居高不下，8 月鋼鐵盤價可望續揚，鋼鐵族群今日表現強勢，運錩、燁輝、佳大、聚亨、志聯、彰源、春雨、官田鋼、新鋼、美亞、允強、燁興、高興昌、中鴻等多檔個股，全數亮燈漲停，整體上市櫃鋼鐵股，近 30 檔攻上漲停。

整體來說，台股今天盤中最高點 17595.51 點，雖然未超過前一交易日的 17597.33 點高點，但是日 K 連 4 紅，且距離歷史高點 17709.23 點、只差 118.26 點，需要台積電領軍電子股回神，搭配航海王、鋼鐵人等傳產股上演「三強鼎立」，才有機會挑戰過關。