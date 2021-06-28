【日盛投顧】指數沿五日線上漲

◆盤勢分析

1. 美股科技股上周五呈現漲多回檔，但台股周一不受影響，在傳產及原物料相關族群強勢帶領，指數持續沿五日線走高，OTC 指數漲幅比集中市場小，資金聚焦航運、鋼鐵、電器電纜及高爾夫球具等族群，終場加權指數上漲 87.98 點，漲幅 + 0.50%，收在 17,590.97 點，成交金額為 4,433.16 億元。三大法人合計買超 55.71 億元：外資買超 52.49 億元、投信賣超 17.53 億元、自營商買超 20.74 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

（1）、量能：量縮上漲，短線持續量價背離。

（2）、均線：下檔支撐約為 17,400 點附近，壓力為 17,700 點附近。

（3）、技術指標：日 KD 進入超買區，短線提防高檔賣壓出籠。

3. 櫃買指數上漲 0.4%，收在 213.26 點。短線支撐為 208 點附近，壓力為 216 點附近。

4. 台股選股方向可留意被動元件、設備、航空、玻璃及風電等相關個股。

航運及鋼鐵股領漲

1. 航運：航運類股儘管在 6 月出現大股東逢高申報轉讓，但挾著法人半年報作帳題材及散戶融資持續追捧，股價持續飆升，現階段成為台股多方領頭羊，短線上或許在月底前股價仍有表現空間，不過股價波段漲幅已大，投資人在追價上仍須留意風險。

2. 鋼鐵：俄羅斯上周表示，計劃從 8/1 起到年底對出口的鋼鐵、鎳、鋁和銅課徵至少 15% 臨時稅，激勵相關族群，2014 中鴻盤中一度攻上漲停，帶動 2002 中鋼及 2006 東鋼上漲，另外比較強勢的是在不銹鋼族群，2034 允強、2032 新鋼、2030 彰源、2027 大成鋼等個股均攻上漲停。

3. 高爾夫球具：隨著歐美陸續解封，國際高爾夫運動也將恢復舉行，國際品牌廠對於相關球具及器材也紛紛追補庫存，8924 大田股價再創歷史新高，也帶動相關族群如 8928 鉅明、8938 明安等股價上漲。

4. 操作建議：台股周一持續上漲，在月底半年報作帳題材下，指數沿著五日線上攻，不過由於指數來到疫情前的高檔區，指數上漲量能始終無法放大，持續量價背離，加上外資期貨再度增加空單，提防月底做帳效應結束後，出現獲利了結賣壓，波段投資人建議靜待量縮拉回後再增加持股，選股上可留意被動元件、設備、航空、玻璃及風電等相關個股。