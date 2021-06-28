裕融充實營運資金 完成3年期60億元聯貸案簽約

裕融 (9941-TW) 為充實業務發展所需中長期營運資金，今 (28) 日與多家銀行完成 3 年期新台幣 60 億元聯貸案簽約。

裕融說明，此次聯貸案主辦銀行為華南銀行，共同主辦行為台灣銀行，參貸銀行有彰化銀行、第一銀行、玉山銀行、永豐銀行、遠東銀行、全國農業金庫、台灣中小企銀、國泰世華銀行等金融機構，原擬籌募 50 億元，惟眾多銀行踴躍參貸，超額認購 210% 達 105 億元，最終以 60 億元結案發行，顯示金融同業對裕融企業的營運現況與未來發展，抱持高度肯定。

裕融去年受新冠肺炎影響海外事業營運，不過，全年每股純益保持在 8 元以上，今年以來穩定復甦，前 5 月稅後純益 19 億元，每股純益 5.5 元，年增 58.5%。

裕融多年來專營新車和中古車車貸業務，新車業務主要以配合裕隆集團品牌車輛分期為主，中古車則透過自有通路和代理商通路拓展業務，去年雖在銀行和同業以低利率及促銷搶進市場下，全年度承作業績超過 450 億元，市占保持同業第一。

裕融轉投資新鑫公司，負責商用車和企業資融，商用車業務具市場領先地位，轉投資裕富數位資融公司在機車分期業務，也具市場領導地位，旗下租車事業格上汽車規模僅次於和運租車，市場排名第二。