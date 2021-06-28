【永豐期貨】鋼鐵及航運飆漲 台股距歷史高僅一步之遙

期貨走勢

台指期週一上漲 110 點至 17533 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 57.97 點，電子期逆價差縮至 - 4.45 點，金融期逆價差擴至 - 9.42 點。現貨部分，三大法人買超 55.61 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 706 口至 - 10984 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加 540 口至 - 30034 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 1021 口至 - 11515 口。

上週五公布美國 5 月核心 PCE 指數年增 3.4%，高於前值的 3.1%，續寫近 30 年以來最高，但符合市場預期，緩解聯準會縮減購債的擔憂，美股四大指數漲跌互見，道瓊上漲 0.69%，標普 500 上漲 0.33%，那斯達克下跌 0.06%，費半指數下跌 0.38%。今天台股多頭續攻，雖然電子股較為疲軟，但航運及鋼鐵類族群強勢，帶領加權指數終場上漲 0.5%，收 17590.97 點，距離歷史高差 100 多點。權值股來看，消息傳比特大陸可能對台積電砍單，台積電下跌 0.17%，收 590 元，聯發科午後翻紅上漲 0.86%，收 935 元，另外上海航交所 SCFI 最新報價，美東線、歐洲線運價續創高，今天貨櫃三雄全收漲停，扮演大盤撐盤要角，整體來說，台股距離歷史高點僅一步之遙，但仍需電子股回神，配合航海、鋼鐵族群及量能的方大，才有機過關且站穩。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17500 點，賣權未平倉最大量集中在 16000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.45 降至 1.43。VIX 指數上漲 0.55 至 19.37。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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