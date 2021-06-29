中碳雙喜 油、苯價大漲獲利衝鋒 新品打入日立供應鏈

中碳 (1723-TW) 受惠國際油價持續站穩高檔，與油價連動的苯、雜酚油等煤化學產品價格也大幅上漲，利差空間擴增，第二季 EPS 將攀近 7 季新高，第三季可望持續向上；另外新品超級電容活性碳也打入日立供應鏈，為新品佈局寫下重要里程碑。

中碳今年第一季受惠國際原油價格上漲，與油價連動的苯、雜酚油等煤化學產品，價格平均也上漲 30%，帶動營收、獲利大增，單季營收 16.69 億元，季增 15%，年增 4.35%，稅後純益 2.35 億元，季增 12%，年增 29%，每股純益 1.01 元，寫近 6 季新高。

第二季以來，國際油價持續站穩高檔，6 月初更衝破 70 美元大關並一路向上，苯也受到中國進出口航運狀況影響，使亞洲苯價從 6 月初的 950 美元，漲至近期的 1000 多美元，再度重回千元大關；法人估，中碳第二季 EPS 將持續成長，可望改寫近 7 季新高。

中碳看好，在國際油價可望高檔盤整下，將推升苯等煤化學品價格，第三季煤化學品系列產品表現穩定，加上碳材料客戶提貨量較去年同期放大，第三季營運可望優於第二季。

碳材料方面，中碳所生產的介相碳微球為鋰離子電池負極關鍵材料，應用領域廣泛，涵蓋電動工具、空拍機、電子菸與 3C 產品之外，還有太陽能、風力發電及相關儲能系統。

中碳近年來積極透過負極材料，擴大佈局儲能業務，由於日本政府建築法規要求住宅需裝設儲能設備，帶動相關商機，已有一家知名日本大廠開始提貨，中碳為其儲能產品負極材料獨家供應商，另一家則是建設起家的日本儲能客戶，近期也會正式簽約。

除在日本佈局有斬獲，中碳第一季也取得石墨產品銷往歐盟的 REACH 註冊及許可，正式出貨給建廠完成的電池大廠，近 2 個月相關負極材料出貨噸數已超過 19 噸，另外也有東南亞客戶在建廠完成後，開始下單拉貨。

中碳新品超級電容活性碳也傳捷報，該產品具備耐高溫、壽命長、功率大等特性，可應用在起重機、堆高機、輕軌、風力發電機等需要大功率驅動的產品，可添加到汽車用的鉛酸電池中，能延長汽車鉛酸電池壽命，單價是負極材料的 2 至 3 倍。

中碳超級電容活性碳已順利打入日本大廠日立供應鏈，也有其他日本客戶洽單中，最快下半年開始商轉，隨著大客戶穩定提貨，加上產品單價高，獲利動能可望明顯拉升。