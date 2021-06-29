〈貴金屬盤後〉黃金連2日收高 就業報告公布前 市場關注美元

週一 (28 日) 交易，繼上週為 4 週來首次收高後，黃金期貨價格連續第二個交易日上漲，在本週關鍵經濟數據公佈之前，交易者關注美元，尋找以美元計價的黃金下一步走勢的暗示。

Altavest 管理夥伴 Michael Armbruster 表示，過去 30 天，黃金與 ICE 美元指數交易「接近完美的負相關」，「所以如果你能正確地預測美元短期方向，那麼你就很有可能在相反方向準確抓到黃金走勢。」

在上週收低後，週一美元指數持平。

Armbruster 表示，本週五將公布的美國月度就業報告，「可能是本週最具影響力的經濟報告。我們很有可能看到強勁的 6 月就業報告，這可能會讓美國未來的貨幣政策收緊，進而提振美元。」

「如果我們本週五數據公布前，看到黃金漲回 1800 美元以上，那可能是多頭在該處平掉一些倉位的好時間點。」

8 月交割的黃金期貨價格上漲 2.90 美元或近 0.2%，收每盎司 1780.70 美元。基於交易最活躍的黃金期貨價格，本週收高 0.5%。

7 月交割的白銀期貨價格上漲 14 美分或 0.5%，收每盎司近 26.22 美元。

德國商銀分析師週一報告中寫道，「黃金仍無法克服 100 日移動均線，以及每盎司 1800 美元關卡。上週五黃金挑戰失敗，隨後金價再次下降，甚至隔夜跌到一週低點 1770 美元。」FactSet 的數據顯示，週一最活躍合約的黃金期貨契約 100 日均線在每盎司 1792.17 美元。

德國商銀指出，CFTC 上週五公布的交易者持倉報告 (COT) 顯示，截至 6 月 22 日的一週內，投機性投資者將淨多頭部位平倉約三分之一，而淨投機性白銀多頭也大幅下降，淨投機性白金多頭則幾乎完全清空。

這解釋了白金表現一直落後黃金直到上週前的原因，而在那之後，黃金就一直未能從跌勢中恢復過來，白金則從低點上漲了 80 美元。

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