盤前財經大事搶先讀2021年06月29日

今日操盤前瞻

日本 5 月零售銷售

美國、歐元區 6 月消費信心

除權息：光寶科、八方雲集、勤益控、光耀、佳必琪、志超等

伊爾艾朗：Fed 低估了通膨 且冒著將美國推向另一場衰退的風險

安聯 (Allianz) 首席經濟顧問伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 周一 (28 日) 表示，有越來越多證據顯示聯準會 (Fed) 的看法是錯誤的，他認為 Fed 低估了通膨，並冒著將美國置於另一場衰退的風險。閱讀全文...

傳聯發科等三大晶片廠支持後 Nvidia 股價首度突破 800 美元

聯發科、博通及 Marvell 等三大晶片廠支持 Nvidia 收購 Arm 後，美國繪圖晶片大廠 Nvidia 週一 (28 日) 午盤股價一度觸及每股 803.15 美元，首度突破 800 美元。閱讀全文...

看好全球經濟復甦帶動創紀錄出口 南韓大幅上調 GDP 預測至 4.2%

南韓周一 (28 日) 大幅上調對今年的經濟成長預期，因預計出口創紀錄，且疫苗接種率上升之際將使消費反彈。閱讀全文...

台股市值大洗牌 長榮超車中華電躍第 5 萬海擠進前 10

貨櫃三雄昨 (28) 日全面亮燈漲停，航向新天價，台股前 20 大市值公司大洗牌，其中，長榮市值衝上 9277 億元，邁向兆元俱樂部，並超車中華電，榮登台股市值第 5 大個股；萬海勇闖 300 元大關，一舉超越聯電、台塑及南亞，躋身市值第 10 大；陽明則攀上第 15 名。閱讀全文...

彭博：蘋果正探索更大尺寸 iPad 有望幾年內上市

據《彭博》最新一期 Power On 通訊，記者 Mark Gurman 爆料，蘋果 (AAPL-US) 正在考慮為消費者提供更大尺寸的 iPad Pro 機型，大平板機型可能會在幾年內上市。閱讀全文...

MWC 今開幕 恢復實體展 人數預計僅往年的三分之一

2021 年世界行動通訊大會 (MWC 2021) 周一 (28 日) 在西班牙巴塞隆納展開，本次最大的特色是，所有實地與會者，都要經過新冠肺炎病毒陰性測試、配戴 FFP2 面罩，還要攜帶一個數位聯繫追蹤器。閱讀全文...

京東方大啖蘋果積極擴產 今展科直接受惠可望躋身蘋概鏈

中國面板大廠京東方在蘋果 (AAPL-US) 供貨占比提升、大舉募資擴產，京東方電感主力供應商之一的今展科 (6432-TW)，可望受惠也同步打進蘋果供應鏈；今展科不評論單一客戶，但證實感受到陸系客戶拉貨動能大增。閱讀全文...

萬海看好市況 再採購 12 艘新船 2023 年 7 月底起交付

貨櫃航商萬海 (2615-TW) 昨 (28) 日宣布，為提高營運績效和服務水準，再向 Nihon Shipyard CoLtd.(NSY)/Japan Marine United Corp(JMU) 訂造 12 艘 3055 TEU 全貨櫃輪，採購合約今日已簽署完成，預計 2023 年 7 月底起陸續交船。閱讀全文...