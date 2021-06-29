【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 美國法官駁回反壟斷訴訟，科技股應聲大漲再創新高，終場美股四大指數呈現漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.44% 至 + 2.52%，其中費半指數表現最為強勢，台積電 ADR 上漲 2.64%，聯電 ADR 上漲 0.74%，特斯拉上漲 2.64%，蘋果上漲 1.25%。

2. 量價及技術面：

（1）量能：量縮上漲，短線持續量價背離。

（2）均線：下檔支撐約為 17,400 點附近，壓力為 17,700 點附近。

（3）技術指標：日 KD 進入超買區，短線提防高檔賣壓出籠。

3. 櫃買指數上漲 0.4%，收在 213.26 點。短線支撐為 208 點附近，壓力為 216 點附近。

4. 觀盤重點：台股周一持續上漲，在月底半年報作帳題材下，指數沿著五日線上攻，不過由於指數來到疫情前的高檔區，指數上漲量能始終無法放大，持續量價背離，加上外資期貨再度增加空單，提防月底做帳效應結束後，出現獲利了結賣壓，波段投資人建議靜待量縮拉回後再增加持股，選股上可留意被動元件、設備、航空、玻璃及風電等相關個股。

5. 馬來西亞疫情嚴峻，官方宣布即日起無限期全國封鎖，當地電子業必須降載生產。大馬是全球被動元件生產重鎮，當地有日、美等地指標廠。因第 3 季是電子業旺季，大馬此舉將使被動元件生產受阻，2327 國巨、2478 大毅等台廠以非大馬為主要生產地，可望迎轉單。

6. 俄羅斯出口關稅效應發酵，昨（28）日兩大鋼種表態，條鋼大廠 2015 豐興鋼筋調漲每公噸 300 元，四周來首見；不銹鋼上游大廠 1605 華新麗華更宣布，因原物料交期不確定性，300 系不銹鋼每公噸大漲 8,000 元；由於中國、俄羅斯相繼提高鋼材出口限制，市場供給吃緊，下半年漲勢將再起。

7.2615 萬海董事會宣布兩件大事，宣布將在新北市五股區準休閒農場大草原區舉辦股東會，完全拉開社交距離；其次，再度斥資台幣 152.91 億元到 162.86 億元，買進 12 艘 3055TEU 的貨櫃輪。

8. 國際原物料搶料大作戰，由於大陸、俄國管制鋼鐵等工業原料出口，全球都在瘋搶重建需求的原料，影響所及從鋼鐵到玻璃、鎳、銅等均成為爭搶標的，除了讓原物料價格持續上揚外，法人認為，運輸這些原料的散裝船，預料也將成下一波「搶」的重點。

9. 歐美解封帶動國際原油價格上漲，但包括台灣在內的亞洲地區受到疫情復燃的影響，成品油需求下降，造成亞洲煉油廠利差縮減，傳出台灣、韓國的煉油業者有意減產。對此，6505 台塑化執行副總表示，目前煉油利差確實不理想，對於 6505 台塑化而言還是有獲利，公司不至於減產，但產能也不打算全開。

