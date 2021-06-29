保險業唯一 中壽榮獲公司治理評鑑TOP 5%排名

中國人壽 (2823-TW) 長期深耕永續發展，公司治理已內化為公司企業文化，在臺灣證券交易所公布第七屆（109 年度）上市上櫃公司治理評鑑結果，中壽榮獲 TOP5% 的佳績，是本次入選 TOP5% 級距的 45 家上市公司中，唯一的保險公司。

尤其，排名 TOP 5% 的金融保險業從第一屆 12 家，至本次僅有 6 家，而中國人壽已累計六次都獲得 TOP5% 的佳績，足證外部環境雖然越來越嚴峻，中國人壽面對挑戰之餘，仍不忘耕耘及優化公司治理，優良表現獲得主管機關肯定，接軌國際。

中壽強調在形塑企業文化之同時，自然展現對法令遵循、誠信經營、企業社會責任等的重視，成為中壽執行業務之最高指導原則，善盡企業社會責任的同時，創造客戶與企業雙贏之成果！

中壽近年為強化公司治理，透過公司內部同仁及主管齊心投入，在「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「落實企業社會責任」各面向的努力成果深受肯定，包含連續兩次通過中華公司治理協會給予公司治理制度評量「特優認證」之殊榮，為首家連續兩次獲得特優認證之上市公司。

參加台灣企業永續學院舉辦的「TCSA 台灣企業永續獎」之「最佳單項績效獎」- 透明誠信獎，以公司治理作為最佳執行案例，已連續兩年獲得該獎項。同時，也連續多年入選「臺灣永續指數」成分股（FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index）。109 年面對疫情挑戰，中國人壽舉辦線上法人說明會和線上投資者會議，持續與投資人保持流暢溝通。

另外，在公司策略規劃和投資決策方面，主動遵循聯合國永續保險原則 (PSI) 及責任投資原則 (PRI)，將公司治理、環境及社會 (ESG) 議題納入公司策略規劃和投資考量，並響應政府政策，藉由資金引導國內相關產業成長等等。

中壽長年運用企業資源回饋社會與環境，善盡世界公民責任，並將相關作為揭露於企業社會責任報告書，且連續七年通過 BSI 英國標準協會的第三方查證。採用國際上最新的揭露框架，並連結聯合國永續發展目標，完整說明永續發展策略與執行成效，歷年來獲得 TCSA 台灣企業永續報告獎、ASRA 亞洲最佳永續報告獎、CRRA 全球年度報告書獎等肯定。

面對劇烈變遷的環境與社會，中壽了解唯有持續實踐誠信治理及友善社會環境，才能健全體質，永續發展。中壽已將環境、社會、治理等 ESG 原則列為公司訂定政策的指導方針，由董事會與企業永續發展委員會推動與監督。並設立永續發展專職部門，擬訂策略與協助各營運單位執行，以期公司的長久穩健經營，實踐對保戶及所有利害關係人的承諾。中國人壽秉持穩健的經營與誠信治理，持續做為最值得信賴的保險公司。