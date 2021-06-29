達運精密擬處分中國蘇州廠房 處分利益估逾5億元

達運精密 (6120-TW) 今 (29) 日公告，為提升營運效率，擬處分中國蘇州土地、建物及附屬設備給蘇州新合生置業有限公司，初估處分利益約人民幣 1.23 億元(約新台幣 5.34 億元)，可望貢獻每股純益約 0.8 元，預計待相關所有權移轉登記完成後，最快下季認列。

達運精密公告指出，為活化資產並提升營運效率，將處分位在中國蘇州工業園區土地、建物及其附屬設備，土地面積 98639.5 平方公尺，建物面積 88933.11 平方公尺，交易總金額為人民幣 2.19 億元 (約新台幣 9.46 億元)，預估處分利益約人民幣 1.23 億元 (約新台幣 5.34 億元)，可望貢獻每股約 0.8 元。

達運精密近年受面板產業波動，加上去年中國手機廠導入 OLED 進度放緩，拖累營運表現不如預期，但展望今年，達運表示，整體訂單、營運動能優於去年，其中，受惠顯示產業回溫，面板模組、導光板、背光應用需求暢旺，將有助整體營運回溫，首季虧損也逐步收斂。

精密遮罩 (FMM) 應用方面，達運預期，今年中國 OLED 面板廠將逐步開案、手機品牌廠也擴大導入 OLED 後，今年相關出貨將優於去年，也計畫在既有 FMM 技術基礎下，朝半導體、汽車、光學元件領域發展，認為今年營運將優於去年。