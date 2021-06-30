巴菲特：疫情對小企業傷害最深 疫情發展仍難以預測

波克夏海瑟威執行長巴菲特周二 (29 日) 表示，疫情對經濟影響是極其不平衡的，數以百萬的小企業受到可怕的傷害，但絕大多數大企業都完好無傷，病毒仍舊難以預測。

巴菲特表示，儘管疫情已開始趨緩，但疫情仍然深不可測，儘管對大多數人和企業來說，現階段結果比人們預期的要好。波克夏的副董事長孟格 (Charlie Munger) 表示，汽車經銷商等企業而言，疫情甚至帶來暴利。

孟格說，疫情不只帶來經濟重啟的龐大商機，還為一些企業造就意想不到的巨大成功，汽車經銷商正在創造疫情前原本不會擁有的獲利。由於工廠停工和全球半導體短缺，需求大於供給的狀況為經銷商帶來營收，甚至是創紀錄的獲利。

波克夏是美國最大的經銷商集團之一，擁有超過 78 家獨立經營的經銷商， 旗下包含 BNSF 鐵路和私人商務包機和飛機管理的 NetJets 。

巴菲特表示，每個合作經銷商都認為疫情爆發期間遇到大麻煩，波克夏在期間極力給予援助，當時更無法知曉 NetJets 需求未來會如何變化。

巴菲特認為，這次疫情中學到的最大教訓是全球對必然會發生的緊急情況準備不足，他說 ：「最重要的事情是疾病肯定會發生，社會很難為那些遙遠但可能發生的事情做準備，但終究會發生。」

巴菲特進一步說道 ：「未來勢必將有別的災難，我們知道，諸如核議題、化學、生物以及現在的網路安全威脅，每一個都有可怕的可能性。我們為此做了一些改變，但這似乎不是社會能完全掌握的事情。」

今年的網路攻擊升溫直接影響美國民眾，並阻礙美國的物流和服務。5 月 Colonial Pipeline 的駭客攻擊迫使該公司關閉大約 5500 英里的油管。